С гласовете на управляващите от "Прогресивна България" беше одобрено на първо четене новите 4 района на планиране на България на мястото на сегашните 6 да влязат в сила от началото на 2027 г., а не през 2028 г., както беше планирано по-рано. Законопроектът е внесен от Министерски съвет. Не се променят административните граници на области и общини, не се предвижда и закриването на общини.

Против новото разпределение гласуваха от ДПС, "Възраждане" и 10 депутати от "Демократична България". 11 народни представители от ДБ се въздържаха от гласуване, както и ГЕРБ и ПП. Опозиционните партии изразиха мнение, че така предложеното разделение за планиране ще навреди на финансирането на вече развитите райони.

Новите райони на планиране са както следва:

1. Столичен регион, включващ област София (столица);

2. Северен регион включва областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград, Силистра;

3. Източен регион включва областите Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол;

4. Южен регион включва областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Проектозаконът се привежда в съответствие на националното законодателство с новата класификация NUTS, въведена от ЕК. Промените в районирането се налагат, защото част от районите в страната са изпаднали под минималния праг за брой население от 800 хил. души. През 2018 г. е установено, че районите Северозападен и Северен централен не покриват това изискване. Обособяването на столицата като отделен район пък се налага, тъй като включването ѝ в Югозападния район на планиране води до изкривявания и големи разлики в рамките на района.

Опозицията се обедини около мнението, че предложеното регионално разпределение ще промени и начина на финансиране и добре развитите градове като София, Варна и Бургас ще получават по-малко пари по проекти за развитие. Йордан Иванов от "Демократична България" заяви, че не е правилно изпълнителната власт в лицето на МС да изменя плана за интегрирано развитие на София. "Ако Министерски съвет реши да няма лъч на метрото в София, няма да има такъв. Ако реши да няма парк, няма да има парк", заяви той. И допълни, че това е отнемане на правомощия. "Въвеждате мерки, т.е. санкции за неизпълнение от страна на кметовете, но защо единственият орган със санкции са те? Това може да се превърне в способ за репресия върху кметовете", каза той. Според Иванов особен проблем представлява изваждането на столицата като самостоятелен район, което пък, по думите му, означава, че парите за София ще намалеят.

От ДПС казаха, че няма да подкрепят законопроекта. Според Искра Михайлова Източният район, в който попадат са Бургас и Варна, които имат високо БВП, ще повлияят на начина на финансиране на целия регион и той ще остане недофинансиране. Велислав Величков от "Продължаваме промяната" пък каза, че с така предложения законопроект, механично се пренасят правила на ЕС върху България. Според него преди окончателното гласуване на законопроекта трябва внимателно да се проучат моделите на регионално разделение, доказани във времето, като например тези в Германия и Франция. От ГЕРБ заявиха, че моделът не създава по-добра основа за развитие на регионалната политика.