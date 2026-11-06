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Съдиите не избраха своите членове на ВСС от първия опит

Днес е вторият тур на вота, а летвата за избора се сваля

08 Ноем. 2026Обновена
Прокурорите гласуваха на 24 и 25 октомври.
Булфото
Прокурорите гласуваха на 24 и 25 октомври.

Съдиите не успяха да изберат на първи тур нито един представител в своята квота във Висшия съдебен съвет. Тя е от шестима, а кандидатите са 21. Резултатът от гласуването в събота беше обявен в 01:40 ч. в неделя. Вторият тур на изборите е днес. Отново участват всички кандидати.

Условието да има избор на първи тур е кандидатите да са получили най-малко половината от всички действителни гласове. В избирателните списъци има 2275 съдии, гласувалите бяха 1870, а действителните бюлетини - 1857. Това означачава, че прагът за влизане във ВСС беше 929 гласа. Най-близо до този резултат беше зам.-председателката на Окръжния съд във Варна Мария Терзийска с 910 гласа. (Виж по-долу гласовете на всички кандидати.) Разликата между шестия и тези след него изглежда лесна за стопяване, тъй че в неделя може да се очаква пренареждане на резултата.

Изборът днес отново ще започне в 8:00 ч. и ще приключи в 18:00 ч. Той ще бъде приет за редовен, ако в него участват поне 33% от съдиите. Избирателната активнот на първия тур беше 82%. На втория тур вече не се изисква мнозинство от 50%+1. Ако няма избрани с необходимото мнозинство, са избрани тези, които са получили най-много гласове. 

Съдиите са разпределени в 30 избирателни секции - в областните градове, като в София са 4 - две в Съдебната палата, една в сградата на Върховния административен съд и една в сградата на Софийския районен съд.

След 18:00 ч. членовете на избирателната секция отварят урната, преброяват бюлетините, установяват тяхната действителност и съставят протокол за резултатите от гласуването. Този процес се заснема и се излъчва на сайта на ВСС в реално време. Според правилата до 21:00 ч. протоколите от секциите трябва да се пратят до избирателната комисия, а до 23:00 трябва да е обявен и резултатът от вота.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на прокурорите вече минаха. Следователите се събират на 14 и 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си около 19 ноември, като изслушването на кандидатите приключи тази седмица.

Ето кой колко гласа получи:

  1. Мария Терзийска - зам.-председател на Окръжния съд във Варна: 910
  2. Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд: 689
  3. Даниела Александрова - зам.-председател на Софийския районен съд: 655
  4. Веселка Златева-Кожухарова - председател на Административния съд в Пазарджик: 623
  5. Васил Петков - съдия във Военно-апелативния съд: 605
  6. Надя Пеловска-Дилкова - председател на Окръжния съд във Враца: 551
  7. Емилия Василева - съдия във Върховния касационен съд: 546
  8. Младен Димитров - председател на Районния съд във Велико Търново: 539
  9. Тодор Тодоров - съдия във Върховния административен съд: 495
  10. Красимир Мазгалов - зам.-председател на Софийския градски съд: 484
  11. Явор Колев - съдия във Върховния административен съд: 482
  12. Владимир Вълков - съдия в Софийския апелативен съд: 481
  13. Стою Згуров - съдия в Софийския градски съд: 405
  14. Роман Николов - съдия в Районния съд в Брезник: 388
  15. Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд: 381
  16. Асен Цветанов - председател на Районния съд в Раднево: 365
  17. Весела Евстатиева - зам.-председател на Окръжния съд в Пловдив: 270
  18. Стефан Илиев - съдия в Софийския апелативен съд: 238
  19. Красимира Милачкова - съдия в Административния съд - София-град: 209
  20. Красимира Донева - съдия в Районния съд в Бургас: 185
  21. Васил Пеловски - съдия в Административния съд във Варна: 172

Как протече изслушването на кандидатите си припомнете тук:

Съдиите питаха кандидатите за ВСС за подслушването, Сарафов и Брендо

Броенето на бюлетини се излъчва онлайн.
ВСС Броенето на бюлетини се излъчва онлайн.
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