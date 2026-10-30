2275 съдии изслушват днес 21 кандидати за ВСС

Общото събрание на съдиите в страната, на което магистратите трябва да изберат своите шестима представители във Висшия съдебен съвет, започва днес. То ще се излъчва в реално време на сайта на съвета. Право на участие в него имат 2275 съдии - това са всички действащи съдии в страната.
Началото на събранието е обявено за 10:00 ч. Ако са се регистрирали по-малко от половината съдии с право на глас, то ще бъде отложено с един час и след това ще започне независимо от броя на присъстващите. Събранието продължава две съботи. Днес съдиите ще изберат председател, който да го ръководи, членове на избирателната комисия и на избирателните секции, ще определят времето за изслушване на кандидатите.
Избирателната комисия на съдиите се състои от девет редовни и седем резервни членове. Съставът на всяка от избирателните секции включва трима редовни и трима резервни членове, които се избират измежду съдиите, включени в избирателния списък на съответната секция. Избирателните секции са 29 - по една във всеки окръжен град и три в София.
След изслушването, общото събрание ще продължи на 7 ноември, когато ще се проведе гласуването с хартиени бюлетини. Изборът се смята за редовен, ако избирателната активност е над 50%. Ако не гласуват повече от половината съдии, в неделя, 8 ноември, ще има нов избор, който ще се смята за редовен при гласували не по-малко от 33% от имащите право на глас.
За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако повече от шестима съдии отговарят на това условие, тогава за избрани се смятат тези с най-много гласове. Ако се стигне до повторно гласуване и няма избрани с необходимото мнозинство, са избрани тези, които са получили най-много гласове.
Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.
Изборите на прокурорите вече минаха. Следователите се събират на 14 и 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си на 19 ноември, като изслушването на кандидатите е насрочено за следващата седмица.
Кандидатите, подредени по азбучен ред, както ще са и в бюлетината, са:
- Албена Момчилова - съдия в Софийския районен съд;
- Асен Цветанов - председател на Районния съд в Раднево;
- Васил Петков - съдия във Военно-апелативния съд;
- Васил Пеловски - съдия в Административния съд във Варна;
- Весела Евстатиева - зам.-председател на Окръжния съд в Пловдив;
- Веселка Златева-Кожухарова - председател на Административния съд в Пазарджик;
- Владимир Вълков - съдия в Софийския апелативен съд;
- Даниела Александрова - зам.-председател на Софийския районен съд;
- Емилия Василева - съдия във Върховния касационен съд;
- Красимир Мазгалов - зам.-председател на Софийския градски съд;
- Красимира Милачкова - съдия в Административния съд - София-град;
- Красимира Донева - съдия в Районния съд в Бургас;
- Мария Терзийска - зам.-председател на Окръжния съд във Варна;
- Младен Димитров - председател на Районния съд във Велико Търново;
- Надя Пеловска-Дилкова - председател на Окръжния съд във Враца;
- Роман Николов - съдия в Районния съд в Брезник;
- Светлана Калинова - съдия във Върховния касационен съд;
- Стефан Илиев - съдия в Софийския апелативен съд;
- Стою Згуров - съдия в Софийския градски съд;
- Тодор Тодоров - съдия във Върховния административен съд;
- Явор Колев - съдия във Върховния административен съд.