2275 съдии изслушват днес 21 кандидати за ВСС

ВСС 10 юни 2017 г. Откриване на Общото събрание на съдиите, което избра настоящия състав на ВСС, задържал се на поста много след края на 5-годишния си мандат заради бездействието на Народното събрание. На трибуната са Лозан Панов (вляво) и Георги Колев - тогава председатели съответно на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд.

Общото събрание на съдиите в страната, на което магистратите трябва да изберат своите шестима представители във Висшия съдебен съвет, започва днес. То ще се излъчва в реално време на сайта на съвета. Право на участие в него имат 2275 съдии - това са всички действащи съдии в страната.

Началото на събранието е обявено за 10:00 ч. Ако са се регистрирали по-малко от половината съдии с право на глас, то ще бъде отложено с един час и след това ще започне независимо от броя на присъстващите. Събранието продължава две съботи. Днес съдиите ще изберат председател, който да го ръководи, членове на избирателната комисия и на избирателните секции, ще определят времето за изслушване на кандидатите.

Избирателната комисия на съдиите се състои от девет редовни и седем резервни членове. Съставът на всяка от избирателните секции включва трима редовни и трима резервни членове, които се избират измежду съдиите, включени в избирателния списък на съответната секция. Избирателните секции са 29 - по една във всеки окръжен град и три в София.

След изслушването, общото събрание ще продължи на 7 ноември, когато ще се проведе гласуването с хартиени бюлетини. Изборът се смята за редовен, ако избирателната активност е над 50%. Ако не гласуват повече от половината съдии, в неделя, 8 ноември, ще има нов избор, който ще се смята за редовен при гласували не по-малко от 33% от имащите право на глас.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако повече от шестима съдии отговарят на това условие, тогава за избрани се смятат тези с най-много гласове. Ако се стигне до повторно гласуване и няма избрани с необходимото мнозинство, са избрани тези, които са получили най-много гласове.

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на прокурорите вече минаха. Следователите се събират на 14 и 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си на 19 ноември, като изслушването на кандидатите е насрочено за следващата седмица.

Кандидатите, подредени по азбучен ред, както ще са и в бюлетината, са: