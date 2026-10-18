Кандидатите за новия ВСС осъдиха шуробаджанащината на стария

За Общото събрание на прокурорите на място се явиха 502 от 1570 прокурори. То беше предавано и онлайн. Гласуването ще е другата събота. Прокурорите избират пряко четирима членове на 25-членния ВСС.

Скандалното преместване на Павел Стоев - син на члена на сегашния Висш съдебен съвет Йордан Стоев, на синекурна длъжност, беше една от темите, които вълнуваха общото събрание на прокурорите. Прокурорите се събраха вчера, за да изслушат претендентите за членове на Висшия съдебен съвет. 25 магистрати бяха издигнати за четирите места в Прокурорската колегия. Гласуването е следващата събота. Членовете на сега действащата Прокурорска колегия не уважиха събранието. Ако бяха, щяха да чуят лично тежките критики за неморални и незаконни свои действия, както и за това, че носят основна вина, наред с последните трима главни прокурори, за състоянието на прокуратурата.

Темата за преместването на Стоев-син от натоварената Софийска градска прокуратура в слабонатоварената военна прокуратурата беше повдигната като въпрос към номинираните заедно с темата за практиката Прокурорската колегия да заседава дистанционно онлайн - практика въведена по време на пандемията и превърнала се в правило до момента.

"Пълно безобразие." Така определи преместването Атанас Гебрев, разказва "Лекс". Според него за да няма такива решения, прокурорите трябва да изберат четирима морални хора и ако и парламентът "вкара" още 3-4, да се сформира мнозинство срещи подобни практики.

Колкото до онлайн заседанията, Гебрев посочи, че "членовете на съвета трябва да ходят на работа". Той допълни, че дори е чувал за член на ВСС, "който живее в чужбина и се включва от там".

Владимир Николов, каза, че лично не би подкрепил решение за преместване в хипотеза подобна на сина на Стоев. Георги Чинев попита риторично: Може ли да има друга оценка за подобно поведение, а именно безпринципност?. Според него така се създава усещане за задкулисие и привкус с обслужване на частен интерес.

Даниела Попова заяви, че не подкрепя безпринципни решения е това, което уронва в най-голяма степен авторитета на прокуратурата. На нея беше поставен въпрос за това, че мнозинството от документите, свързани с нейното кадрово израстване, носят подписа на Борислав Сарафов. Тя обясни, че е спечелила конкурси, а Сарафов просто е подписвал актовете за встъпване.

"Аз също имам син и никога не бих му свършил тази услуга. А работата във ВСС следва да бъде в сградата на ВСС", посочи и Дарин Христов.

Зам.-градската прокурорка на София Десислава Петрова каза: "По публично известните обстоятелства не мога да разгадая какви са легитимните мотиви за това решение, при положение че двата органа са в един и същи град и следователите в СГП са в пъти по-натоварени". В процедурата за преместването има и подпис на градската прокурорка Емилия Русинова, която се е съгласила на преместването.

Димитър Лещаков каза, че като е видял новината за сина на Йордан Стоев, първата му реакция е била, че е фалшива. "Непрозрачно, немотивирано и в разрез с морала", коментира пък Добринка Калчева.

Ивайло Ангелов отговори по сходен начин. "Абсурдно е да се вземе щат от по-натоварена прокуратура, за да се премети прокурор в по-малко натоварена. Това не само, че не е морално, но не е и законно", каза той. Ивайло Илиев заяви, че със сигурност би гласувал против.

Отговорът на Иван Тасков беше, че разглеждането на това предложение не е допустимо. "Аз просто ще напусна залата, защото това е наглост", каза той. Той беше питан и дали е посещавал "Осемте джуджета" и "СС клуб" и познава ли Петьо Петров - Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса. "За тези заведения чух за пръв път, когато станаха известни. Петров познавам от 1997 г., когато беше в районна прокуратура, но от тогава не съм го виждал, после ни се преплетоха пътищата, като стана зам.-директор на столичното следствие", отговори Тасков. Радослав Градев и Христо Анчев също бяха питани за "Осемте джуджета" и "СС клуб" и отговориха, че не познават Еврото и Нотариуса.

"Абсолютно безпринципно, задкулисно и в нарушение на закона, има мораториум", каза Иванка Которова за случая със сина на Йордан Стоев и също застъпи виждането за регламентиране на възможност за онлайн участие в заседания на ВСС само по изключение.

Йовита Григорова също се изказа критично: "Решението на ВСС оценявам като незаконосъобразно, неморално".

"Това е неморално и една демонстрация на власт и на сила и на това, че кадровият орган може да взема всякакви решения", каза Красимира Филипова.

В същия дух се изказаха Марина Ненкова, Маринела Тотева, Милена Гамозова, Пламен Евгениев, Сийка Милева, Тодор Деянов. Пламен Петков каза, че би предложил ревизия "дали няма и други подобни случаи".