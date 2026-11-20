Депутатите пращат във Висшия съдебен съвет съдии, преподаватели, адвокати. Част от тях са известни имена с ясни позиции за съдебната власт, слабостите и пороците ѝ. За други широката публика за първи път чу покрай изборите за ВСС. Тепърва ще видим в какви мнозинства ще влизат и какви позиции ще защитават избраните в съвета, дали ще "ровят" в мрежите за зависимости "Нотариуса" и "Осемте джуджета", ще поставят ли ребром въпросите за действията и бездействията на представители на съдебната власт, за които има основателни съмнения, че търгуват с правосъдие и влияние.

Първият много голям тест ще е изборът на главен прокурор. Процедурата трябва да бъде открита веднага след конституирането на съвета, защото прокуратурата стои без титулярен шеф от повече от 3 години. След това идва не по-малко ключово назначение - избора на председател на Върховния административен съд.

Кои са те.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

Емил Дечев е завършил Софийския университет. В съдебната система влиза 1997 г. като следовател в Столичната следствена служба. От 2000 г. до 2003 г. е съдия в Районен съд - Плевен, а между 2003 г. и 2011 г. е в Софийския районен съд, припомня БИПИ, описвайки кандидатите. През 2012 г. става съдия в Софийския градски съд. През януари 2022 г. Емил Дечев е назначен за зам.-министър на правосъдието в правителството на Кирил Петков. Той остава на този пост и при последвалите служебен кабинет с министър на правосъдието Крум Зарков, както и в правителството "Денков", като изпълнява тази длъжност до април 2024 г.

На 19 февруари т.г. е назначен за министър на вътрешните работи в служебното правителството на Андрей Гюров. От тази си позиция Дечев извади данните за пътуванията на градската прокурорка Емилия Русинова с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Петьо Еврото. ДПС яростно го атакува, като включително няколко пъти го даде на прокурор, а "Сега" е описвал как светкавично беше и образувано дело, чиято съдба е неизвестна.

Дечев е активен член на Съюза на съдиите в България. Той вече е бил кандидат за член на ВСС от професионалната квота на съдиите през 2017 г. Получава 523 гласа, които обаче са недостатъчни, за да стане член на съвета.

Иван Ранчев е съдия в Апелативен съд - Пловдив от 2008 г. Преди това е бил следовател и военен следовател. От 1998 до 2002 г. е съдия в Окръжен съд - Пловдив. Между август 2002 и март 2008 г. е зам.-председател на Военен съд - Пловдив. Завършил е Висшия институт на МВР през 1990 г. през 2006 г. защитава дисертация по наказателно право в Института по правни науки при БАН.

Между 2009 и 2013 г. преподава наказателно право в Пловдивския университет, а паралелно води курсове по криминология и други наказателноправни дисциплини. Член е на Съюза на съдиите в България и на Българската асоциация по криминология.

Калин Баталски през юли 2024 г. беше избран за втори мандат председател на Окръжен съд - Перник. Бил е съдия-изпълнител в Районен съд - Радомир, където после става съдия и негов председател. През 2016 г. е назначен за съдия в Окръжен съд - Кюстендил, а през октомври 2018 г. ВСС го избра за председател на Окръжен съд - Перник.

Баталски има две магистърски степени от ЮЗУ - по български език и литература и по право от. Доктор по право е. От 2023 г. е хоноруван преподавател в ЮФ и Стопанския факултет на СУ. През 2017 г. е кандидат за член на ВСС от квотата на съдиите, но не е избран. През 2013 г., докато е председател на Районен съд - Радомир, кандидатства за председател на Административен съд София - област, но е избран другият претендент.

Петьо Славов също е възпитаник на Софийския университет. Адвокат е в Софийската адвокатска колегия от 2003 г. Съдружник е в адвокатско дружество "Манев и Славов". Член е на Адвокатския съвет на САК за втори пореден мандат (от 2021 г. до момента). В периода 2017 - 2021 г. е член на Правния съвет към президента. Бил е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията, член на Централната избирателна комисия. От 2015 г. е член е на УС на Асоциация "Прозрачност без граници". Според декларация, подадена от него пред "Прозрачност без граници" тази година, съпругата му е служител в администрацията на президента.

Таня Радуловска е завършила СУ. В съдебната система влиза през 2005 г. и работи в Софийския районен съд. От ноември 2012 до ноември 2014 г. е председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България. В този период ССБ е сред най-активните професионални организации в публичния дебат за независимостта на съда, кадровата политика на ВСС и отчетността при управлението на съдебната власт. Участва в протестите на съдии през 2015 г. срещу отстъплението от първоначално заявените конституционни промени в съдебната власт. През септември 2018 г. Радуловска напуска съдебната система по собствено желание и става адвокат.

През март 2026 г. Таня Радуловска-Мадамжиева е назначена за заместник-министър на правосъдието в служебното правителство на Андрей Гюров.

Цветко Лазаров е граждански съдия в Софийския апелативен съд от 2008 г. Преди това е работил в Софийския окръжен съд и в Районен съд Сливница, като е негов председател межзду 2001 и 2003 г., както и в Районен съд Благоевград.

Завършил е право в СУ. От 2010 г. има докторска степен от ЮЗУ. Преподава в УНСС. Лазаров е един от двамата магистрати (другият е съдия Владислава Цариградска), които през 2020 г. разказват пред Съдийската колегия на ВСС как са станали мишени на групата за влияние в съдебната власт на Мартин Божанов - Нотариуса.. Протоколът с тези сигнали е изпратен на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. Реакция от прокуратурата няма, а в началото на 2024 г. Нотариуса е убит.

А когато в прокуратурата е подаден сигнал за натиск върху съдия Лазаров, тя започва разследване за подкуп срещу него, вместо да провери заплахите.

Цветко Лазаров беше единствената индивидуална кандидатура на депутат от ПБ, направена извън 11-те кандидати, предложени групово от депутати от тази политическа сила. Той беше номиниран от Румен Миланов.

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

Андрей Янкулов е учил в СУ. През 2007 г. постъпва в Софийската районна прокуратура. По-късно е повишен в Софийската градска прокуратура. През 2014 г. Янкулов е назначен за зам.-вътрешен министър в служебното правителство на Георги Близнашки. По-късно същата година преминава като зам.-министър на правосъдието в екипа на Христо Иванов. След оставката на Христо Иванов през декември 2015 г. Янкулов също подава оставка през февруари 2016 г. През ноември 2019 г. след избора на Иван Гешев за главен прокурор Янкулов подаде оставка от прокуратурата и публично обясни, че вече не приема посоката, в която институцията се управлява.

После той става адвокат и старши правен експерт в Антикорупционния фонд. Участва и в някои от най-публичните разследвания на организацията, включително "Осемте джуджета" и "Списък за бърз контрол" за Нотариуса. През февруари 2026 г. е назначен за служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието в кабинета на Андрей Гюров. Като такъм влезе в пряк спор с ВСС за статута на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Поиска и дисциплинарна отговорност на Сарафов, което срещна стената на прокурорската колегия. Той внесе и предложението за наказание на Емилия Русинова, както и заради скандала "Драго каза".

Веселин Вучков е завършил СУ. Бил е следовател в София за кратко в края на 90-те години, после се насочва към академичната сфера. Професор по наказателно право е, преподава в Академията на МВР и в НБУ, а по-рано и в ЮЗУ.

Между 2009 г. и 2013 г. е заместник-министър на вътрешните работи в първото правителство на Бойко Борисов. През ноември 2014 г. Вучков става министър на вътрешните работи във второто правителство на Борисов. Като министър защитава промени в Закона за МВР, възстановяването на конкурсното начало за професионално развитие, ролята на президента при назначенията на висши професионални ръководители и приемането на отделни закони за службите за сигурност. Най-известният публичен епизод от политическата му кариера е оставката му като вътрешен министър през март 2015 г. Вучков я подава, след като Министерският съвет не подкрепя предложението му да започнат процедури за смяна на тогавашния главен секретар на МВР Светлозар Лазаров и ръководителите на ДАНС и ДАТО Владимир Писанчев и Цветан Китов. Бил е депутат в 42-рото и 43-тото Народно събрание.

Екатерина Салкова е завършила право в СУ. Година по-късно постъпва в БАН. През 2026 г. печели конкурс за професор по наказателен процес в ПУ. Между 2004 г. и 2013 г. работи по съвместителство като юрисконсулт, а впоследствие и като директор на дирекция "Правна дейност" в Централното управление на БАН.

От ноември 2013 г. до май 2016 г. е главен експертен сътрудник в Комисията по правни въпроси на 42-рото и 43-тото Народно събрание. По-рано, през 2004 - 2005 г., е съветник на заместник-министъра на правосъдието Даниела Атанасова. От април 2026 г. е директор на Института за държавата и правото при БАН.

Иван Калибацев възпитаник на ЮЗУ. От януари 2004 г. е младши съдия в Русе, а няколко месеца по-късно преминава като младши съдия в Пловдив. От 2005 г. е съдия в Районен съд - Пловдив. През 2009 г., ВСС го избира за председател на Районен съд - Асеновград, а през 2013 г. - за председател на Районен съд - Пловдив. През 2018 г. е преизбран. През 2019 г., само месец след началото на неговия втори мандат, Калибацев кандидатства за председател на Окръжния съд, но един глас не му достига да бъде избран. През юли 2020 г. Калибацев отново участва в конкурс за председател на Окръжен съд - Пловдив, но получава само един глас. Управлението на Калибацев начело на Районния съд е съпътствано и от публични критики от негови колеги. През 2021 г. съдии от съда сезират ВСС с твърдения за неравномерна натовареност, административен натиск и проверки срещу магистрати, изразяващи различно мнение. През 2022 г. Съюзът на съдиите в България сигнализира за предполагаем дисциплинарен тормоз над съдия Деян Вътов. По образувани срещу Вътов дисциплинарни производства по предложения на Калибацев Съдийската колегия отказва да наложи наказания. С решение от 29 юни 2023 г. Върховният административен съд отхвърля жалбата на Калибацев срещу един от тези откази. През 2022 г. е кандидат за член на ВСС от професионалната квота на съдиите, но не е избран, като събира 201 гласа.

Красимир Комсалов е завършил право в Пловдив. Влиза в системата като младши прокурор в Пазарджик, където работи до март 2000 г. След това е младши съдия в Окръжен съд - Пазарджик до септември 2001 г., когато е назначен за съдия там. От ноември 2018 г. до юли 2022 г. е командирован в Специализирания наказателен съд. На 15 ноември 2022 г. е назначен в Окръжния съд в Пазарджик. През септември 2024 г. е кандидат за председател, но не е избран. След изслушването му девет съдии от съда публикуват официална позиция, в която определят част от твърденията му като "неистини" и "внушения". Съдиите оспорват по единадесет пункта представената от него картина за организацията на работа в съда, включително твърдения за предварително вземани решения на общото събрание, ограничения пред свободното изразяване на мнения и липса на регулярни проверки на районните съдилища. На 28 октомври 2025 г. той е избран за председател.