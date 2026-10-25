Прокурорите избраха своите четирима във ВСС

Прокурорите избраха своите четирима членове в новия Висш съдебен съвет. Неуспял кандидат за европрокурор, бунтар срещу статуквото на Борислав Сарафов, бивш шеф на апелативната спецпрокуратура и някогашна заместничка на Иван Гешев. Това са Пламен Петков от Софийската районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил, Ивайло Ангелов от Софийската апелативна прокуратура и Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура.

Най-голям вот концентрира Пламен Петков - 556 гласа. Той беше зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. Подкрепата от секцията, в която гласува СРП, му даде гласове, с които излезе начело така убедително. Петков е завършил право в ЮЗУ в Благоевград. През 2021 г. беше кандидат за делегиран европрокурор, но не беше избран. През 2022 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Петков беше един от тримата селектирани за кандидати за европейски прокурор от България в процедурата, която беше отменена.

През март 2024 г. Петков беше изслушан от ВСС около скандала с мрежите на убития съдебен брокер Мартин Божанов - Нотариуса. Той потвърди, че Божанов е присъствал на коледното парти на Софийската районна прокуратура в Банско през 2021 г. Заедно с него е бил и адвокат Велимир Атанасов. Отрече обаче той да го е завел, каквито разкази се носят из средите на прокуратурата. Любопитното е, че по това време Петков е районен прокурор на Сливница, но мейлът му бил в списъка с контактите и получил покана за коледното парти. Според разказа на Петков в заведението видял Атанасов, когото познавал от времето, когато бил съдия. Атанасов бил в компанията на друг човек и го представил на Пламен Петков като Мартин Божанов, негов познат. Пламен Петков посочи, че за първи път е видял Нотариуса именно на това празненство. Не можа да си спомни къде е седял Божанов и с кого е говорил.

Ивайло Илиев е част от новото прокурорско сдружение, което събра бунтарите срещу статуквото в системата в края на времето на Борислав Сарафов начело на държавното обвинение. Той взема 496 гласа. Илиев беше сред прокурорите, които защитиха бившия председател на Асоциацията на прокурорите в България Владимир Николов след разказа му за административния тормоз и страха в прокуратурата. По това време 15 прокурори, които застават с имената си под критична позиция, беше немислимо събитие.

В момента той е командирован национален експерт в Евроджъст. Преди това беше помощник на националния член в Евроджъст. Бил е европейски делегиран прокурор. В прокуратурата е от 2010 г. Завършил е Академията на МВР и право в ЮЗУ. Миналата година, когато започна разривът в отношенията на Сарафов с част от тогавашното ръководство на Асоциацията на прокурорите в България, в което беше Илиев, по предложение на тогавашния и.ф. главен прокурор той беше прехвърлен да работи от Хага в Кюстендил.

Ивайло Ангелов вчера беше пети с 327 гласа, но днес успява да се изтегли до третото място с 491 гласа. Ангелов е бивш следовател от националното следствие и също така бивш шеф на апелативната спецпрокуратура. Той беше избран да оглави това звено през ноември 2021 г., когато вече беше ясно, че се отива към закриването му. Ангелов беше избран от петия опит, а мястото се оваканти, след като Даниела Попова (сега апелативен прокурор и също кандидат за ВСС) подаде оставка през март 2018 г. Възпитаник е на СУ "Св. Климент Охридски".

Красимира Филипова, която взема 442 гласа, беше зам. главен прокурор на Иван Гешев. В момента тя е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Въпреки че беше част от екипа на Гешев, Филипова има добра слава сред редовите прокурори. Нейната номинация беше подписана от 50 магистрати, повечето от които от ВКП. Завършила е право в СУ "Св. Климент Охридски".

За нея днес Bird.bg припомни, че по поръчение от Гешев, през юни 2020 г. възлага проверка на скандала "Осемте джуджета" на прокурор Марио Василев от Инспектората към ВКП. Констатациите на Василев са унищожителни, но са игнорирани както от Гешев, така и от Филипова. Докладът видя бял свят чак три години по-късно, покрай войната Гешев-Сарафов.

ПОД ЧЕРТАТА

Кандидатът, който беше в първата четворка след първия тур, но отпада от окончателното класиране е Добринка Калчева от Апелативната прокуратура в Пловдив. Вчера тя имаше 337 гласа, днес събира 407. Тя е завършила Пловдивския университет. Работи в съдебната система от над 28 години. Била е следовател в Пловдив, след което е назначена в Районната прокуратура в града. После скача директно в апелативната, като прескача окръжното ниво. През 2022 г. Калчева беше избрана за член на ВСС от прокурорите. Този избор обаче не я направи член на съвета, тъй като парламентът не избра своята квота и съставът на ВСС, който тогава приключваше мандата си, е на поста си и до момента.

Калчева се възприема за кандидат извън статуквото. Магистрати разказаха пред "Сега", че тя е започнала предизборната си среща със Софийската градска прокуратура с думите, че казусите "Осемте джуджета" и "Нотариуса" трябва да бъдат разнищени, при което градската прокурорка Емилия Русинова напуснала залата.

СТРУКТУРА

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите - четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската.

Изборите на съдиите, следователите и парламента предстоят. Съдиите ще гласуват на 7 ноември, следователите - на 21 ноември. Парламентът трябва да запълни квотата си на 19 ноември.

ФИНАЛНИЯТ РЕЗУЛТАТ