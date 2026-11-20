Докато парламентът избираше членовете от своята квота във Висшия съдебен съвет, един от избраните кандидатити - Красимир Комсалов, чете и присъда по брадясалото дело срещу бившия екоминистър Нено Димов, обвинен заради водната криза в Перник от 2019 г.

Комсалов днес беше избран за член на Прокурорската колегия на ВСС. Сега ще се наложи бързо да напише и мотивите към присъдата на Димов, преди да бъде освободен като съдия, защото в противен случай делото, което се точи от 2021 г., да тръгне отначало. Това всъщност се отнася за всички наказателни дела, които съдиите, избрани днес за членове на съвета, както и за тези, избрани от съдийската квота.

Комсалов е председател на Окръжния съд в Пазарджик. Делото на Нено Димов обаче е при него, откакто беше командирован в спецсъда. Когато спецсъдът беше закрит, съдиите продължиха да си гледат делата, които бяха започнали.

Бившият екоминистър Нено Димов беше зрелищно задържан в сградата на МОСВ в първите дни на 2020 г., докато беше действащ министър в кабинета "Борисов III" Той престоя в ареста повече от 3 месеца, като през април 2020 г. беше освободен под домашен арест. Акцията срещу него редовно се даваше като пример от главния прокурор тогава Иван Гешев, че прокуратурата няма задръжки да разследва и действащи министри.

Близо 2 години и 4 месеца след показния арест на тогавашния екоминистър (от квотата на патриотите в правителството на ГЕРБ), процесът срещу него за водната криза в община Перник през 2019 г. започна по същество.

Димов е обвинен за умишлена безстопанственост, която е довела до режим на водоподаването в Перник, засегнало над 97 000 души. Прокуратурата твърди, че той като министър е имал задължение по управление на водния ресурс, който се е намирал в язовир "Студена".

"В качеството си на министър е утвърждавал ежемесечни режимни графици, с които е следвало да даде приоритет на водоползването за питейни нужди пред това за промишлени. Въпреки наличната информация в МОСВ, че водният ресурс в "Студена" намалява, министърът е дал приоритет на ползване на водата за промишлеността. С това спецпрокуратурата счита, че са нанесени щети - разпиляване на публична държавна собственост в размер над 1 млн. кубични метра вода, която се равнява на малко над 1,9 млн. лева", обяви спецпрокуратурата. Престъплението е довело до значително намаляване на наличните водни обеми в яз. "Студена" близо до т. нар. "мъртъв обем", и до въвеждане на режим на водоползване и до завишен санитарно-хигиенен риск.

На съд беше дадена и бившата кметица на Перник Севделина Ковачева, като според държавното обвинение тя не е положила изискуемата от закона грижа за своевременно въвеждане на режим на водоподаване, доколкото в кметството е била налична информация, че водният ресурс в яз. "Студена" е бил силно занижен. Ковачева също е оправдана.

За внесения обвинителен акт прокуратурата разпространи и 5-минутен видеоклип:

Присъдата не е окончателна и прокуратурата може да протестира пред Софийския апелативен съд.

В състава освен Комсалов има и двама съдебни заседатели.