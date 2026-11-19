"Никой не ме е канил за главен прокурор, нито съм изявявал такива желания, нито имам такива намерения. Ние приехме да бъде наложена забрана лице, което заема висша длъжност в изпълнителната власт поне пет години, да не може да заема длъжността главен прокурор. Аз смятам, че нито един министър не трябва да става главен прокурор." Това коментира правосъдният министър Николай Найденов в интервю за Нова нюз .

Той коментира хипотезата, че може да е кандидат за титулярен главен прокурор в процедурата, която се очаква да бъде открита веднага щом бъде конституиран следващият Висш съдебен съвет. Процедурата трае между 4 и 6 месеца.

"Професионалната общност на прокурорите очерта профила на обвинител №1 - професионалист, който познава системата, със задълбочени познания по наказателно право и процес. И най-вече човек, който ще ги пази от политиците", обясни министърът, който по закон има право да издигне кандидатура.

Найденов коментира още, че трябва да бъде разплетено кой стои зад "Нотариуса" и "джуджетата". "Политически чадъри е имало, има и една каста на недосегаемите, която продължава дори в момента да гледа отстрани и да се надсмива на всичките усилия. Но се надявам, че тя скоро ще изгуби усмивката си", заяви правосъдният министър.

Той оцени изборите на членовете на Висшия съдебен съвет като едни от най-прозрачните и честните, провеждани досега в съдебната система. Той отбеляза, че в Министерството няма подадени данни и жалби за опорочаването им.

Утре парламентът трябва да гласува за своята квота от 11 членове на съвета. Последни в събота следователите ще изберат своя представител.

Найденов каза, че няма да коментира обвиненията за договорки при избора на ВСС. "Ние сме казали публично, че сме подали ръка на две политически сили - ПП и ДБ, за да изберем с тях членовете на ВСС. Други разговори не са водени", заяви още Найденов и отказа да коментира кандидатите.

За това, че Найденов може да стане главен прокурор през септември открито заговори бившият главен прокурор, а сега следовател в Националната следствена служба - Борислав Сарафов. Той подаде сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра, но не до прокуратурата, а до премиера Румен Радев. Откритото писмо на Сарафов беше насочено и до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи. Найденов тогава отрече всички обвинения на Сарафов, обвини го, че използва служебното си положение, за да го следи и се закани да се защити по законовия ред. Наскоро в интервю за bTV министърът обясни, че ВСС е сезирало с това писмо Върховната касационна прокуратурата, а тя го е препратила към Софийската градска прокуратура.

"Такова писмо, подписано от г-н Сарафов и изпратено до институциите, няма. Става въпрос за медийна публикация, по която част от членове на Прокурорската колегия във ВСС са се самосезирали, и са я изпратили до Върховна касационна прокуратура, която е изпратила по компетентност до Софийска градска прокуратура. С учудване разбрах, че ВСС имат такава функция да се сезира по медийни публикации, но я приветствам и смятам да им изпратя всички медийни публикации, които са свързани с извършени неправомерни действия например от членове на ВСС до Прокурорската колегия, за да постъпят по същия начин. Когато един орган действа избирателно, трябва да има или правила, по които да действа, или да действа във всички подобни случаи. Така че аз реших да тествам този механизъм дали работи", каза министърът.

Шеф на Софийската градска прокуратура е Емилия Русинова, срещу която вече 4 месеца виси дисциплинарно производство, инициирано от Андрей Янкулов, докато беше служебен правосъден министър, заради контактите й с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Петьо Еврото.