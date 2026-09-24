Сарафов подава сигнал до Радев за политическа корупция

Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба - Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев. Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи, съобщава БНР.

В писмото, с което "Сега" се запозна, Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които той заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата. "Всъщност истината е диаметрално противоположна, като в конкретния случай с пълна сила е приложима поговорката "Крадецът вика: Дръжте крадеца!", пише бившият и.ф. главен прокурор.

В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Найденов провежда "своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, като организира срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София". Сарафов назовава и конкретната фирма.

Според него целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към министъра. "Известно ми е, че редица кандидати за ВСС от професионалната квота на прокурорите са се срещали с него в това своеобразно "целуване на ръка", като от своя страна министър Найденов е обещавал политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство", продължава Сарафов.

Той смята, че тези срещи имат няколко паралелни цели, включително и "да бъдат получени уверения за подкрепа на кандидатурата на г-н Найденов за бъдещ главен прокурор, който следва да бъде избран от новия Висш съдебен съвет". По думите на Сарафов за този "кастинг" помагат и прокурори, "включително с оглед представянето на г-н Найденов пред професионалната общност и последващото му избиране за главен прокурор след структурирането на съвета".

Според бившия и.ф. главен прокурор, който отказа да се махне от поста, както го задължаваше закона и месеци наред го заема незаконно, описаното от него не е тайна в средите на прокуратурата. Всъщност Сарафов се оттегли първо като и.ф., а после и като зам. главен прокурор и директор на националното следствие, след като Прогресивна България дойде на власт и представители на партията го призоваха да го направи. Найденов поддържа и искането за уволнението на Сарафов, внесено от служебния правосъден министър Андрей Янкулов, но отхвърлено от ВСС.

Бившият и.ф. главен прокурор също така обвинява Найденов, че се среща и с кандидати, номинирани за заместници на административни ръководители, за да получат своеобразното му одобрение, преди да бъдат гласувани от ВСС. "Какви ангажименти се поемат от двете страни по време на тези срещи, не се наемам да предполагам, но дълбоко се съмнявам, че са в интерес на независимата съдебна власт", пише Сарафов и призовава Радев да прецени дали има политическа корупция и търговия с влияние.

"Готов съм да изложа всички относими обстоятелства и наличните ми данни пред компетентните органи и институции, както и да съдействам за тяхното изясняване", .

"Сега" потърси коментар от Найденов, както и от правителството. До момента такъв няма.