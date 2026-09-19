ВАС помилва Сарафов и го спаси от уволнение

БГНЕС С идването на "Прогресивна България" на власт Сарафов първо се оттегли като и.ф. главен прокурор, а след това и като директор на националното следствие и зам. главен прокурор. Магистрати разказват обаче, че той продължава да дърпа конците в прокуратурата и сега участва активно в номинациите за членове на новия Висш съдебен съвет.

Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на министъра на правосъдието срещу отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, съобщиха от съда. Отказът Сарафов да бъде преследван дисциплинарно дойде на 13 май.

Колегията прие, че са изтекли давностните срокове за образуване по отношение на две от нарушенията му, които твърдеше служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. По останалите две твърдени нарушения колегията прие, че те са недоказани и ги отхвърли, без всъщност да ги изследва. Редовният правосъден министър Николай Найденов обжалва това решение пред ВАС. Съдиите Весела Николова, Стела Динчева и Миглена Николова сега приемат, че министърът няма правен интерес, защото междувременно Сарафов се е махнал като директор на националното следствие и зам. главен прокурор, пък министърът искал да бъде наказан само с освобождаване от ръководна длъжност.

Когато Янкулов поиска уволнението на Сарафов на 31 март, той все още незаконно заемаше поста и.ф. главен прокурор и никакви давностни срокове не бяха изтекли. Колегията обаче си измисли поводи да протака разглеждането на твърденията на министъра.

Бившият министър коментира и сега: "Повторените от съда мотиви на колегията са, че от нея било поискано от министъра на правосъдието (сиреч мен) освобождаването на Борислав Сарафов единствено като административен ръководител - ръководител на Националната следствена служба. И понеже той вече така или иначе не заема тази длъжност, искането оставало без предмет". Той обяснява, че не е искал махането на Сарафов само като шеф, а изобщо уволнението му от системата. "Мотивите, които излагам, сочат, че заради нарушенията си той не може да бъде повече магистрат, а не просто ръководител", пише Янкулов във Фейсбук.

"За съжаление много трудно е да се намери друго обяснение, освен че закон и логика в тези случаи нямат особено значение", завършва той.

Върховните магистрати приемат, че с оттеглянето на Сарафов като шеф на следствието е постигнат резултатът, който министърът е целял с предложението си. Затова и е отпаднал правният му интерес. А правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за разглеждане на жалбата по същество.

Определението на тримата върховни съдии може да се оспори пред петчленен състав на съда.