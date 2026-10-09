Правосъдният министър издирва кандидат за и.ф. главен прокурор

Правосъдният министър Николай Найденов най-вероятно ще се възползва от правото си по закон да издигне предложение за назначаване на и.ф. главен прокурор. В сряда той е поискал от настоящия и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова списък на завеждащите отдели във Върховната касационна прокуратура, също информация кои от тях са съгласни писмено да бъдат предложени за временно изпълняващ функциите главен прокурор и кадрови справки на съгласните.

"В писмото не е посочено нито едно име", се казва в съобщението на Министерството на правосъдието и се прилага и текстът на самото писмо. В някои медии вече се завъртя името на фаворит на Найденов. Тепърва ще стане ясно дали той наистина ще бъде номиниран.

Все още Стефанова не е отговорила на писмото на министъра, който моли да получи информацията до края на деня днес.

"Министърът ще прецени дали и как да упражни правомощието си едва след като получи отговора", се казва в съобщението.

С приетите последни поправки в Закона за съдебната власт министърът получи възможността да предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет временно изпълняващ функциите главен прокурор. Решението е изцяло на Пленума.

Шестмесечният срок за изпълнение на длъжността на сегашния и.ф. главен прокурор изтича на 22 октомври 2026 г.

Прокурорската колегия дотук поиска съгласие само от един човек - зам. главната прокурорка Магдалена Лазарова - бивш спецсъдия, бивш член на ВСС от парламентарната квота, предложена от ДПС и посочена от Борислав Сарафов за негов заместник миналата пролет.

Според министъра на правосъдието "законът дава възможност да има повече от една кандидатура, за да се осигури състезателност в процеса. "По този начин ще бъде спазен и принципът на прозрачност и отчетност в действията на прокуратурата и Висшия съдебен съвет", смята той.

Титулярен главен прокурор може да бъде избран от Висш съдебен съвет, който не е с изтекъл мандат. Настоящият съвет трябваше да приключи работа през октомври 2022 г., но остана да действа. В момента тече процедура по подмяната му, която се очаква да приключи през ноември. След това кадровиците, в обновен състав, могат да започнат и процедурата по избор на следващ главен прокурор.