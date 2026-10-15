ВСС направи Магдалена Лазарова главен прокурор почти единодушно

Пленумът на Висшия съдебен съвет назначи почти единодушно като изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Това стана със 17 гласа "за" и 2 гласа "против". Лазарова беше единствената номинация за поста, издигната от Прокурорската колегия.

Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца.

Дебатите продължиха около два часа, като част от магистратите поискаха гласуването да бъде отложено за следващото заседание. Други поставиха въпроса защо министърът на правосъдието не присъства в залата. Към момента Лазарова е зам. главен прокурор. Тя заема поста от миналата година, когато начело на прокуратурата беше Борислав Сарафов. Припомняме, че министърът на правосъдието Николай Найденов призова членовете на Висшия съдебен съвет да издигнат повече от една кандидатура, за да бъде гарантиран принципът на състезателност при избора. Самият Найденов обаче също не издигна номинация. Той мотивира решението си с предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и с желанието си да избегне съмнения за намеса в съдебната система.

Лазарова беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на главен прокурор.

„Трябваше ли да се отложи избора на изпълняващ длъжността главен поркурор по време на пленума днес? Това е решение на пленума, което аз не мога да коментирам. Аз съм отправил до пленума своята писмена позиция, отправил съм и до прокурорската колегия предложение как трябваше да се процедира и дотук се простират правомощията на министъра, тъй като все пак това е друга власт. В какъв знак ще е ако изберат единствения кандидат? Продължение на една дългогодишна традиця прокуратурата да има само по едни кандидат, нищо неочаквано.“, обяви правосъдният министър Николай Найденов.

Титулярен главен прокурор може да бъде избран от Висш съдебен съвет, който не е с изтекъл мандат. Настоящият съвет трябваше да приключи работа през октомври 2022 г., но остана да действа. В момента тече процедура по подмяната му, която се очаква да приключи през ноември. След това кадровиците, в обновен състав, могат да започнат и процедурата по избор на следващ главен прокурор.

Кой е новият главен прокурор?

Лазарова е завършила "Право" в Югозападния университет "Неофит Рилски". Започва работа в съдебната система през 1998 г. като младши прокурор в Благоевград, след това е редови обвинител там. В периода 2003 - 2011 г. е прокурор в Окръжната прокуратура в Благоевград, а от 2011 г. е обвинител в Софийската апелативна прокуратура, на която е била и зам.-шеф.

През 2012 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, предложена от ДПС.

След края на мандата си през 2017 г. е назначена за съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, а след неговото закриване отиде в Софийския апелативен съд.