Вицепремиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев отхвърли вариант да е следващият главен прокурор. До този момент той официално не беше отричал тази възможност. „Нямам такива амбиции и желание, за да има такъв вариант", обяви Демерджиев днес пред журналисти в парламента.

През последните дни усилено се твърдеше, че именно такава е била търговията за ВСС - избор на членове срещу главен прокурор. Дори от "Възраждане" официално поставиха въпроса дали има политическа договорка Демерджиев да е следващият главен прокурор. Оттам заподозряха, че подкрепата на „Прогресивна България“ (ПБ) за кандидатите на „Продължаваме промяната“ (ПП) и „Демократична България“ (ДБ) за членове на ВСС е свързана с евентуални договорености за бъдещия избор на обвинител №1.

Калин Стоянов: Демерджиев се готви за главен прокурор Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обвини в пост във Фейсбук настоящия шеф на МВР Иван Демерджиев, че оказва натиск върху прокурори и се готви да стане главен прокурор.

В понеделник председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов също коментира спекулациите около името на Демерджиев. Пред Би Ти Ви той изрази мнение, че следващият главен прокурор би трябвало да се търси преди всичко сред професионалните среди, тъй като според него новият ВСС не е политизиран. „Много трудно би могъл да избере някой действащ политик“, заяви Витанов.

Много експерти и политици, включително и от новоизбраните членове на бъдещия ВСС, вече обявиха, че главният прокурор не би следвало да е действащ политик или бивш или настоящ министър.

Демерджиев: Дори и да бях адвокат на Филипов, не виждам нищо нередно Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че познава екзекутирания в Пловдив Илиян Филипов от около 5-6 години чрез негов бизнес партньор и сдружението „Бизнесът за Пловдив".