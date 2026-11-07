Синдикатите в МВР искат по-високи заплати, иначе протест

Най-големият синдикат на МВР се закани с протести, ако бъдат замразени заплатите и не бъдат вдигнати поне колкото на останалата държавна администрация.

Това се разбира от разпространена официална позиция на Синдикалната федерация на служителите в МВР (СФСМВР). Очевидно повод за нея са първо думите на вътрешния министър Демерджиев от преди два дни, че заплатите в МВР ще бъдат замразени, както и обясненията на премиера Радев при представянето на бюджет 2027 г., че няма да има увеличение за заплатите в МО, МВР и специалните служби.

"Утре, 8 ноември, е професионалният празник на българските полицаи. Повод да бъде признат трудът не само на полицаите, но и на всички служители в системата на МВР: служителите по пожарна безопасност и защита на населението, държавните служители и служителите по трудово правоотношение. В навечерието на този ден Управителният съвет на СФСМВР с огромно възмущение и категорично несъгласие констатира опита на държавата да реши фискалните проблеми, трупани години наред за сметка на хората, които денонощно гарантират националната сигурност и обществения ред+", пишат от синдикатите в МВР.

Те добавят и, че "липсата на предвидено увеличение на възнагражденията в проекта на Бюджет 2027, на фона на продължаващите инфлационни процеси и увеличаващото се натоварване, е ясен сигнал за пренебрегване на труда на българския служител в МВР".

60% от скока на заплатите е в две министерства - МВР и МО Разходите за заплати в публичния сектор за периода 2020-2025 г. са скочили над 2 пъти и са една от основните причини за лошото състояние на бюджета. Това увеличение е вредно, защото не е подплатено със съответни ръстове на икономиката и на приходите.

Синдикатите настояват в Бюджет 2027 да бъдат предвидени средства за увеличение на заплатите в МВР, в рамките на предложеното за всички други държавни сектори. "Замразяването на доходите в сектора сега, навръх професионалния празник на българския полицай, изглежда като наказание за работата на служителите и отхвърля признанието на постигнатото от тях", пишат те в позицията си.

Синдикатите твърдят, че последното увеличение на заплатите в сектор „Сигурност“, в това число и в силовото ведомство, било постигнато след почти двегодишни усилия за наваксване на натрупаното през годините изоставане.

Те оправдават искането за увеличаване на заплатите с безспорен принос "за решението на Съвета на Европейския съюз за пълноправно приемане на България в Шенген от 1 януари 2025 г." и твърдят, че "само от този акт държавата и бизнесът получиха приход от близо милиард евро в резултат от влизането ни в най-голямото пространство на свободно движение в света".

"Сигурността е скъпа навсякъде по света, а в държавата ни тя е конституционно право на всеки един гражданин. Ако политиците ни не могат да я подсигурят финансово, следва ясно да го заявят", посочват от СФСМВР.

Синдикатите твърдят, че да бъдат сочени служителите на МВР като причина за бюджетния дефицит на държавата при сив сектор от над 30% е груба подмяна на истината.

"СФСМВР запазва правото да премине към синдикални действия в рамките на законите на Република България с цел защита на икономическите интереси и достойнството на своите членове. Оттук нататък за нас е въпрос на чест!", пише още в позицията.

Само преди дни Сметната палата излезе анализ, според който разходите за заплати в публичния сектор за периода 2020-2025 г. са скочили над 2 пъти и са една от основните причини за лошото състояние на бюджета. Това увеличение е вредно, защото не е подплатено със съответни ръстове на икономиката и на приходите, твърдят одиторите.

Разходите за възнаграждения са нараснали със 114% - от 11,3 млрд. лв. за 2020 г. до 24,3 млрд. лв. за миналата година. Данъчните постъпления са се увеличили значително по-малко - с близо 89 на сто, се подчертава в одитния доклад.