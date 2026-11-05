Властта замразява заплатите и на полицаите

Не се планира увеличение на заплатите в МВР за следващата година. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност, цитиран от Нова тв. Неговите изявления идват само ден след като и военният министър Димитър Стоянов обяви, че няма да се вдигат заплатите на военните. Шефовете и на МВР, и на МО обаче премълчават, че заплатите във ведомствата им бяха вдигнати двойно през последните години. Никой не казва дали ще бъдат замразени заплатите и в специалните служби, в някои от които възнагражденията бяха вдигнати с десетки проценти.

Вътрешният министър заяви сега, че не може да коментира бюджета, но се водят дебати, включително и за МВР. „За 2027 година се коментира да няма повишаване на заплатите, а то да започне поетапно от следващата година. Причините за това до голяма степен са свързани със състоянието, в което се намират финансите на държавата”, посочи Демерджиев. Той припомни, че целта на последното увеличение на възнагражденията в силовите структури е била да се компенсира голямото изоставане в годините назад.

По думите му план-сметката няма да доведе до намаляване на служители с полицейски функции. „В последните години около 6000 полицаи са освободени - ние няма да правим това”, каза Демерджиев, но допълни, че ще бъдат съкратени някои дежурни части.

„Част от хората, които формално имат полицейски функции, в момента работят в структури, които нямат нищо общо с типичната полицейска дейност. Съкращаваме някои излишни дежурни части, съкращаваме и понижаваме определени ръководни позиции, които изкуствено са създадени през годините за конкретни хора най-вероятно”, посочи вътрешният министър.

„Изчистваме структурите от дублиращи се функции, които не са свързани с интензивно упражняване на полицейска работа, а по-скоро представляват смесване между административни функции и полицейска работа”, допълни той.