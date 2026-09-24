Четирима столични полицаи отиват на съд за измама с проба за наркотици

Четирима столични полицаи отиват на съд, защото измамили водач, че пробата му за наркотици е положителна и го накарали да им даде 800 лв, за да не го "предадат". Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата.

"Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски районен съд (СРС) обвинителен акт срещу четирима полицейски служители за измама, извършена в съучастие. Един от обвиняемите е предаден на съд и за две престъпления, свързани с огнестрелни оръжия и боеприпаси", пишат от държавното обвинение..

Според обвинителния акт, на 02.02.2024 г., в периода от 00:55 ч. до 02:00 ч., в района на кръстовището на ул. „Слатинска“ и ул. „Боян Магесник“ в гр. София, четиримата обвиняеми, действайки като полицейски органи и в съучастие помежду си, въвели в заблуждение водач на лек автомобил относно резултата от извършена проверка за употреба на наркотични вещества.

На водача било представено, че използваното техническо средство е отчело положителен резултат. Като част от създадената у него невярна представа му било внушено, че срещу предаването на парична сума няма да бъдат предприети предвидените в закона действия във връзка с "резултата" от проверката.

Вследствие на поддържаното заблуждение водачът предал сумата от 800 лева, с което му била причинена имотна вреда в същия размер, разказват от прокуратурата.

За това деяние четиримата са предадени на съд за измама. Един е предаден на съд и за това, че не е взел необходимите мерки за сигурност при съхраняването на държани от него огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за държане без надлежно разрешение на 161 броя боеприпаси.

Предстои СРС да насрочи разпоредително заседание по делото.