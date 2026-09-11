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Пет изпразнени бунгала бяха запечатани в Баба Алино

Живущите в компекса напразно се надяват на среща с Благомир Коцев

Днес, 06:30
Една от незаконните постройки
община Варна
Една от незаконните постройки

Достъпът до пет незаконни строежа в местността Баба Алино беше забранен, съобщи вчера община Варна. Снимките от акцията на общинските инспектори показват, че това са бунгала, леки къщички. При многократни по-ранни проверки е установено, че в сградите не пребивават хора, посочи още общината. От съобщението не става ясно дали са освободени от крайните собственици, или просто не са били продадени досега от инвеститора - по-вероятен е първият вариант, тъй като изнасяната до този момент информация сочи, че всичко в комплекса е било продадено.

Това са пет постройки, за които още есента на миналата година община Варна е констатирала, че са незаконни (кметът Благомир Коцев по това време е в ареста). Всички административни и съдебни срокове за тях са преминали, затова на тях през последните седмици бяха спрени токът, водата, а вчера и запечатани. През последните дни инвеститорът "Форест клуб" направи опити да постигне все някакъв успех  в съда за тока и водата, но жалбите оставаха без уважение. По-особен проблем за тока идва от това, че на същата мрежа след петте постройки са закачени и други обекти, което остави и тях без електричество.  

Живущите в незаконния град хора настояват за лична среща с кмета Коцев и създаването на работна група, която да намери законовите справедливи за тях решения. Но усилията им засега удрят на камък.

Служителите на община Варна запечатват.
община Варна Служителите на община Варна запечатват.
Друга от постройките.
община Варна Друга от постройките.
Заповедта по вратите
община Варна Заповедта по вратите
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Ключови думи:

Баба Алино, незаконен град, съд, Административен съд, незаконно строителство, Олег Невзоров

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