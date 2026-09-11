Пет изпразнени бунгала бяха запечатани в Баба Алино

Достъпът до пет незаконни строежа в местността Баба Алино беше забранен, съобщи вчера община Варна. Снимките от акцията на общинските инспектори показват, че това са бунгала, леки къщички. При многократни по-ранни проверки е установено, че в сградите не пребивават хора, посочи още общината. От съобщението не става ясно дали са освободени от крайните собственици, или просто не са били продадени досега от инвеститора - по-вероятен е първият вариант, тъй като изнасяната до този момент информация сочи, че всичко в комплекса е било продадено.

Това са пет постройки, за които още есента на миналата година община Варна е констатирала, че са незаконни (кметът Благомир Коцев по това време е в ареста). Всички административни и съдебни срокове за тях са преминали, затова на тях през последните седмици бяха спрени токът, водата, а вчера и запечатани. През последните дни инвеститорът "Форест клуб" направи опити да постигне все някакъв успех в съда за тока и водата, но жалбите оставаха без уважение. По-особен проблем за тока идва от това, че на същата мрежа след петте постройки са закачени и други обекти, което остави и тях без електричество.

Живущите в незаконния град хора настояват за лична среща с кмета Коцев и създаването на работна група, която да намери законовите справедливи за тях решения. Но усилията им засега удрят на камък.