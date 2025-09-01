Медия без
Прокуратурата даде на съд лекар заради смъртта на дете

Той е причинил смъртта на 5-годишно момченце с немарливо изпълнение на задълженията, твърди прокуратурата

Днес, 15:32
БГНЕС
Прокуратурата даде на съд лекар заради смъртта на 5-годишно дете. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата. От него се разбира, че Окръжна прокуратура – Кюстендил е внесла в съда обвинителен акт срещу В.П., на 54 години. Това е станало "по дело за причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност (лекарска професия)".

На 19.05.2024 г. майката на 5-годишния М.Х. установила, че детето не се чувства добре. След прием на медикаменти състоянието му не се подобрило, поради което вечерта тя потърсила медицинска помощ чрез телефон 112. На адрес в с. Стоб, община Кочериново, бил изпратен екип с дежурен лекар – обвиняемият В.П, разказва държавното обвинение.

При прегледа на детето, което било в увредено общо състояние, докторът констатирал изявена клинична картина на заболяване. Патологията сочела за необходимостта пациентът да бъде настанен в лечебно заведение за спешно провеждане на необходимите вливания на течности, поради настъпилата дехидратация, извършване на рентгеново изследване и провеждане на медикаментозно лечение на възпалителните изменения, твърди прокуратурата.

Въпреки това обвиняемият предписал единствено лечение в домашни условия, като заявил на родителите на детето, че здравословните му проблеми се дължат на вирус и няма повод за притеснение.

Същата вечер състоянието на момчето се влошило и близките му отново се обадили на телефон 112. На място пристигнал лекарският екип с обвиняемия В.П., който установил липса на жизнени показатели у детето. Докторът започнал да му прави сърдечен масаж и изкуствено дишане, което не дало резултат.

Пациентът бил транспортиран в МБАЛ – гр. Благоевград, като по пътя В.П. продължил с опитите за реанимация, но те били безуспешни.

При пристигане в Спешно приемно отделение дежурният лекар констатирал спиране на дихателната и сърдечна дейност у пациента, разширени зеници, нереагиращи на светлина.

Обвиняемият продължил да прави сърдечен масаж на момчето, след което реаниматорът на отделението провел реанимация в пълен обем в продължение на 40 минути, която не дала резултат.

В хода на досъдебното производство са били назначени и изготвени съдебномедицинска експертиза на труп, комплексна и допълнителна комплексна съдебномедицинска експертиза.

Според заключението на вещите лица причината за смъртта на 5-годишния пациент се дължи на остро настъпила сърдечно-съдова и дихателна недостатъчност на базата на вирусна инфекция, морфологично проявена с пневмония, тонзило-фарингит и отит. Тя е в пряка причинно-следствена връзка с непроведено по спешност болнично лечение. Оставен в дома си, пациентът бил лишен от шанса да получи специализирано лечение с евентуален благоприятен изход.

Задължителните действия в конкретния случай са били спешна хоспитализация, лабораторни, инструментални изследвания, вливания на течности, наблюдение и лечение от специалист в областта на педиатрията.

