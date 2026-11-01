ВАС зашлеви ВСС по дело на прокурор, въстанал срещу Сарафов

Прокурорът Владимир Николов неправилно е наказан със сваляне от длъжност окръжен прокурор на Плевен. Това реши Върховният административен съд преди дни и отмени решението на Прокурорската колегия от 18 февруари, с което Николов беше санкциониран.

Съдиите Юлия Тодорова, Слав Бакалов (докладчик) и Миглена Николова приемат, че Николов не е извършил 2 от нарушенията, които му се вменяват. За третото - неосъществен контрол върху продължителността на мерките за неотклонение, ВАС постановява, че наказанието е прекомерно, неправилно е преценена тежестта на нарушението, формата на вината, обстоятелствата, при които то е извършено, и не е съобразила цялостната дейност на Николов като окръжен прокурор.

ВАС оставя без уважение искането на Владимир Николов с казуса да бъде сезиран и Съдът на ЕС.

Решението е подписано с особено мнение от съдия Юлия Тодорова. Тя казва, че решението на Прокурорската колегия да накаже Николов противоречи на Договора за функционирането на ЕС, тъй като мандатът на ВСС е изтекъл и това е обстоятелство, което е от естество да накърни независимостта на прокурора.

След като Съдът на ЕС се произнесе, че Инспекторатът към ВСС няма право да налага наказания заради изтеклия си мандат, защото накърнява независимостта на магистрата, на още по-голямо основание това се отнася и за кадровия орган - Прокурорската колегия, обяснява Тодорова.

Решението на тричленния състав на ВАС не е окончателно и може да бъде атакувано пред петчленен състав на съда.

Николов беше наказан дисциплинарно с освобождаване от ръководната длъжност на 18 февруари. Това се случи след проточило се една година дисциплинарно производство, инициирано от и.ф. главен прокурор (тогава) Борислав Сарафов миналия април, когато той все още законно заемаше поста. Според Сарафов Николов не е изпълнявал служебните си задължения на окръжен прокурор.

Любопитна подробност е, че по времето, когато беше поискана дисциплинарката, Николов беше председател на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ). Предложението на Сарафов дойде точно в навечерието на общото събрание на асоциацията и предвиден избор на нов председател. Сарафов се е изказвал срещу Николов и асоциацията на отчетното събрание на редица прокуратури през седмиците преди сбирката на АПБ, разказаха прокурори пред "Сега". Развил е тезата, че Николов не може да е председател на асоциацията, тъй като гилдийната организация не го е защитила (Сарафов) в процедурата за избор на главен прокурор.

В крайна сметка ръководството на асоциацията беше подменено с приближени до Сарафов прокурори, като новата шефка на организацията - Елица Калпачка, вече е районен прокурор на Благоевград.

След наказанието на Николов в прокуратурата се завихриха процеси, на които не сме ставали свидетели от дълги години. Първо той даде няколко интервюта, в които критикува Сарафов и управленските му методи. Освен това 15 негови колеги излязоха с остра декларация в негова подкрепа, заявявайки, че дори прокурорите имат право да изразяват свободно мнението си. Впоследствие те се превърнаха в ядрото, около което беше създадено новото сдружение на независимите прокурори.

Николов пък беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет, но не успя да събере достатъчно гласове, за да бъде избран.