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Търсят се шефове на 30 съдилища

За някои от тях от години няма кандидати за председатели

Днес, 06:23
Изслушването на кандидатите и изборът им би трябвало да се случат при новия съвет.
БГНЕС
Изслушването на кандидатите и изборът им би трябвало да се случат при новия съвет.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри миналата седмица процедури за избор на председатели на 30 съдилища. Това се случва в навечерието на избора на нов състав на съдебния съвет, който да замени този, чийто 5-годишен мандат изтече още през 2022 г.

Част от откритите процедури са, защото изтича мандатът на настоящите председатели - на административните съдилища в Смолян и Хасково и на районните съдилища в Панагюрище и Червен бряг, разказва "Лекс". Останалите длъжности са свободни. Става въпрос за окръжния съд в Габрово и на районните съдилища в Берковица, Бяла, Велинград, Генерал Тошево, Девин, Елена, Златоград, Ивайловград, Кнежа, Крумовград, Кърджали, Ловеч, Малко Търново, Мездра, Никопол, Омуртаг, Оряхово, Попово, Разлог, Самоков, Свищов, Севлиево, Тервел, Трявна и Чирпан.

За една не малка част от съдилищата вече няколко пъти бяха откривани процедури, все без успех. За някои, като например тези в Габрово, Берковица, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Мездра, Оряхово, Разлог и Тервел, търсенето на ръководители продължава с години.

Историята познава случаи на над 20 неуспешни опити да бъдат избрани председатели на някои съдилища. Кандидати не се явяват, процедурата се прекратява и започва отначало. В малките населени места председателското място не носи други "облаги" извън повечето административна работа. Затова и по-трудно се явяват кандидати. 

Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се правят в едномесечен срок от обнародването на решението на СК на ВСС в "Държавен вестник". Това означава, че изслушването на кандидатите и изборът им би трябвало да се случат при новия съвет.

Съдиите, прокурорите и следователите избират общо 11 от 25-членния съдебен съвет. Парламентът също избира 11 души, а главният прокурор и председателите на двете върховни съдилища са членове по право.

Прокурорите ще избера своите представители на 24 октомври, съдиите - на 7 ноември, следователите ще гласуват за своя представител на 21 ноември. Очаква се парламентът да избере своята квота на 19 ноември.

След конституирането на новия ВСС предстои избор на титулярен главен прокурор и председател на Върховния административен съд. 

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