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ВСС се изнерви: Прокурорите вземаха бонуси, а критикуват

След като уреди дете на член на съвета, Прокурорската колегия спира с преместванията

Днес, 06:28
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обичайно заседава скоростно, без да коментира каквото и да е.
БГНЕС
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет обичайно заседава скоростно, без да коментира каквото и да е.

Критиките към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, които се чуха по време на Общото събрание на прокурорите за избор на членовете на следващия съвет, много са засегнали настоящите. Заседанието на Прокурорската колегия вчера започна с излияния срещу кандидатите за членове на новия ВСС, които миналата събота остро се противопоставиха на непотизма - преместването на сина на Йордан Стоев - Павел, на длъжност с ниска натовареност.

Думата вчера първо взе Георги Кузманов, жегнат от твърденията на кандидатите, че този състав на Прокурорската колегия е без интегритет и работи непрозрачно. Той обърна внимание, че част от изказванията идват от шефове в прокуратурата, избрани от този състав на колегията. "Ако членовете на настоящата Прокурорската колегия са без интегритет и работят непрозрачно, защо кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, които са административни ръководители, избрани от нас, не подадоха оставки и не се освободиха от това бреме?", попита Кузманов, цитиран от "Лекс".

Без да споменава имена, той заяви, че сред кандидатите има такива, които от районно ниво са станали ръководители на окръжно ниво и пътували по света толкова, че не можели да се справят с работата. И след като са били освободени заради това, са станали дисиденти и рязко са станали несъгласни с досега "любимия" ВСС.

И допълни: "Пожелавам на следващия състав на ВСС да е достатъчно мъдър и да успее да направи това, което ние направихме – да задържи възнагражденията спрямо инфлацията в страната. Ако ние не бъдем ветнати (има предвид подложени на реподбор, б.а.), ще се върнем в тази система и ще искаме възнагражденията да се увеличават спрямо инфлацията на колегите и на нас".

Георги Кузманов напомни и че този състав на ВСС е отпускал и необходимите материални стимули. "Някои административни ръководители са получавали материални награди, не една или две заплати допълнително на година и от бившия главен прокурор, сега оплют от тях", каза още той.

Коментира и упрека към членовете на ВСС, че не са отишли на събранието в събота. Не отишли, за да не ги упрекнат, че упражняват въздействие. "Не че нямаме очи да погледнем колегите. Ние винаги сме били сред тях през този тежък 9-годишен мандат и изпълняваме задълженията си въпреки и понеже е необходимо да работим за магистратите. За нас беше много лесно при нефелната конституционна реформа да спрем да го правим, да спрем да даваме заплати, защото Пленумът на ВСС беше изключен. Имаше коментари да затворим съдилищата, докато не се оправят законите, но ние не го направихме, защото ние работим за магистратите, които гледат деца и изплащат кредити", каза Кузманов.

След коментара му, заседанието започна, а когато се стигна до разглеждането на предложения на Комисията за атестирането и конкурсите, нейният председател Огнян Дамянов, чийто син също е в системата от това лято, също реши да обясни колко прозрачно се кадрува. Точката за Стоев обаче, както често се случва с "горещи" теми мина като допълнителна, без да бъде предварително обявена в дневния ред. А въпросите, които новата съсловна организация на прокурорите отправи по темата до ВСС и до днес са без отговори.

После каза, че Прокурорската колегия спира всички процедури за преназначаване, от която се възползва и младшият следовател Павел Стоев.

И Кузманов, и Дамянов са избрани в действащия и до момента състав на ВСС от прокурорската квота.

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