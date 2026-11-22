Следователят Бойко Атанасов, който вчера загуби изборите за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следствието, обяви, че ще оспори в съда резлутата от вота. За Атанасов имаше 40 бюлетини, а за претендента му Петко Петков от националното следствие - 323.

Атанасов разказва и мотивите си пред "Де факто" - когато 10 минути преди края на изборния ден отишъл в секция №1 на Националната следствена служба, забелязал, че в залата, в която се провежда изборът, няма нито един от регистрираните наблюдатели.

Прокурорската колегия регистрира като наблюдатели четирима представители на Асоциация "Форум". Според правилата, наблюдателите имат право да присъстват при откриването на изборния ден в избирателните секции (в 08:00 ч.), включително при проверката и запечатването на избирателните кутии, както и по време на самото гласуване до 18:00 ч.

От администрацията на ВСС изпратили Атанасов да чака на долния етаж. Когато преди отварянето на урната успял да влезе в помещението, забелязал, че лепенките върху нея висели отстрани, а от поставения печат, оцветен в синьо, не се виждало от кого е поставен, тоест не отговоря на условията за запечатване. Върху самата урна имало видими следи от залепване и отлепване, твърди той.

"Ще искам нов избор за член на ВСС от квотата на следователите. Нека съдът да каже правилно ли е и проведен този вот или реквизитете на процедурата не са изрядни, така както твърдя аз", каза той. Срокът за жалба е 7 дни.

Ако Бойко Атанасов наистина оспори избора за 11-ия член от професионалната квота, това не пречи новия състав на Висшия съдебен съвет да влезе в правомощията си.

В Закона за съдебната власт има две преходни и заключителни разпоредби, че новоизбраният съвет влиза в правомощията си, ако има мнозинство от 2/3, тоест 17 члена.

В петък Народното събрание избра 11-те членове от парламентарната квота, а по-рано съдиите и прокурорите избраха общо десет предстватели от професионалната квота - шестимата съдии и четиримата прокурори. Никой от загубилите прокурори и съдии не оспори избора. Заедно с председателя на Върховния касационен съд, (без и.ф. ръковидителите на прокуратурата и ВАС, съставът на ВСС наброява 22-ма души. С конституирането на новия ВСС се прекратяват правомощията на стария.

Възможно е обаче тези преходни и заключителни разпоредби да се тълкуват като отнасящи се до конкретния момент, в който са били приети. Предстои да видим как ще постъпи министърът на правосъдието, който трябва да свика заседание на пленума. Потърсен от "Сега" за коментар Николай Найденов каза, че министерството "ще обяви действията си, след като изтече настоящата седмица. Имаме план и готовност за действия, които ще се въздържим да съобщим на този етап".