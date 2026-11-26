Следователят от столичното следствие Бойко Атанасов, който загуби изборите за член на Висшия съдебен съвет от квотата на следствието, е пуснал жалба срещу решението, с което е обявен резултатът от вота. Това потвърди Атанасов пред "Сега". Жалбата е подадена през съвета, който трябва да я окомплектова и изпрати към съда. Тези дела се гледат от смесен състав на двете върховни съдилища - двама магистрати от Върховния административен съд и трима от Върховния касационен съд.

За Атанасов в събота имаше 40 бюлетини, а за претендента му Петко Петков от националното следствие - 323. Така за избран беше обявен Петков.

Още на следващия ден Атанасов разказва и мотивите, с които се кани да атакува решението. Пред "Де факто" той обясни, че когато 10 минути преди края на изборния ден отишъл в секция №1 на Националната следствена служба, забелязал, че в залата, в която се провежда изборът, няма нито един от регистрираните наблюдатели.

Прокурорската колегия регистрира като наблюдатели четирима представители на Асоциация "Форум". Според правилата, наблюдателите имат право да присъстват при откриването на изборния ден в избирателните секции (в 08:00 ч.), включително при проверката и запечатването на избирателните кутии, както и по време на самото гласуване до 18:00 ч.

От администрацията на ВСС изпратили Атанасов да чака на долния етаж. Когато преди отварянето на урната успял да влезе в помещението, забелязал, че лепенките върху нея висели отстрани, а от поставения печат, оцветен в синьо, не се виждало от кого е поставен, тоест не отговоря на условията за запечатване. Върху самата урна имало видими следи от залепване и отлепване, твърди той.

"Ще искам нов избор за член на ВСС от квотата на следователите. Нека съдът да каже правилно ли е и проведен този вот или реквизитете на процедурата не са изрядни, така както твърдя аз", каза той.

Срокът за жалба е 7 дни. Пред "Сега" Атанасов обясни, че е бързал да подаде жалбата си преди крайния срок, за да не бъде критикуван, че бави встъпването на новия състав на ВСС.

Предстои да видим дали жалбата ще бъде тълкувана като пречка пред свикването на съвета.

В Закона за съдебната власт има две преходни и заключителни разпоредби, че новоизбраният съвет влиза в правомощията си, ако има мнозинство от 2/3, тоест 17 члена. А с конституирането на новия ВСС се прекратяват правомощията на стария.

Миналия петък Народното събрание избра 11-те членове от парламентарната квота, а по-рано съдиите и прокурорите избраха общо десет предстватели от професионалната квота - шестимата съдии и четиримата прокурори. Никой от загубилите прокурори и съдии не оспори избора. Заедно с председателя на Върховния касационен съд, (без и.ф. ръковидителите на прокуратурата и ВАС, съставът на ВСС наброява 22-ма души.

Възможно е обаче тези преходни и заключителни разпоредби да се тълкуват като отнасящи се до конкретния момент, в който са били приети. Предстои да видим как ще постъпи министърът на правосъдието, който трябва да свика заседание на пленума. Потърсен от "Сега" за коментар Николай Найденов каза в неделя, че министерството "ще обяви действията си, след като изтече настоящата седмица. Имаме план и готовност за действия, които ще се въздържим да съобщим на този етап".

Кой е Бойко Атанасов

"Силно мотивиран съм от морални съображения да продължа да назовавам проблемите в работата на прокуратурата и Прокурорската колегия на ВСС", написа той в кандидатурата си.

Името на Атанасов нашумя през 2016 г., след като в интервю за "Биволъ" той заяви, че в столичното следствие има шпицкоманда от магистрати под контрола на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров. Те решавали делата, както поиска главният прокурор. Според него там има три "незаконни" сектора, което позволява заобикалянето на случайния принцип за разпределение на делата. Най-проблемният сектор е първи "Специализиран". Атанасов обясни, че там са съсредоточени най-верните на шефовете на прокуратурата следователи, които решават най-важните дела. Тези дела били държани "на трупчета", за да се активират в момента, в който това е нужно, каза магистратът. Етичната комисия на съдебния съвет се сезира, за да провери случая, но стигна до извода, че проблеми няма.

Атанасов също така осъди прокуратурата за незаконно подслушване.