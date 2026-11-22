Повече от месец, след като президентът Илияна Йотова сезира прокуратурата с искане да бъдат проверени публично изнесени твърдения за нарушения в процедурата по помилване на Огнян Атанасов, казусът още е отворен. Това установи проверка на "Сега".

Президентката искаше да бъде направена проверка включително за потенциални корупционни практики, както и на обстоятелствата около съхраняването и разпространението на записи от охранителните камери на Софийския затвор. "Държавният глава очаква проверката да бъде извършена в законоустановените срокове и компетентните органи да уведомят обществеността за резултатите от нея", завършваше съобщението на президентството. Оказва се обаче, че проверката е пратена на Софийската районна прокуратура. Тя не работи по дела за корупция. Разбира се, няма пречка, ако докато проверява за документно престъпление, например, установи данни за корупция, да препрати преписката в Софийската градска прокуратура. Засега обаче, макар и да няма образувано досъдебно производство, наблюдаващият прокурор отказва информация. Известно е единствено, че е възложена проверка на СДВР.

Така, за момента се оказва, че проверката е просто идеално извинение да не се предоставя информация, докато случаят бъде забравен.

Както е известно, Йотова опрости 10 години от наказанието на "Петричкия Ескобар", позовавайки се на експертиза, според която оставането в затвора би застрашило живота му. Към момента на помилването му изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за 2 години по здравословни причини.

След помилването той като по чудо оздравява и през 2025 г. е заловен е с 5 кг кокаин. Разследването по този случай приключи и се очаква да влезе в съда.

Запитана има ли обяснение на този факт, Илияна Йотова заяви, че е "учудена", защото според лекарското заключение Атанасов "не би трябвало да може да стане от инвалидната количка".

"Прогресивна България" досега прави всичко възможно в парламента да няма изслушване по темата.

Според публичния регистър на помилванията Атанасов е осъден в Солун през 2019 г. за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция на 15 г. лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. "През времето от извършване на деянията до постановяване на присъдата - почти 20 години - здравословното състояние на молителя се влошава много прогресивно. Становището на експертната лекарска комисия сочи изключително тежки заболявания, включително и хронични насложили се такива, които крият риск за живота на молителя, изискват специализирано лечение и наблюдение, което не може да му бъде осигурено в болничните заведения на местата за лишаване от свобода. Същият е в прекъсване на изтърпяването на наказанието от две години. Изтърпяването на наказанието е несъвместимо на практика с изключително тежкото здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение. Помилван е с остатъка от наказанието с Указ № 119 от 5 декември 2022 г.", гласи информацията за него.

Междувременно видео, което беше публикувано в медиите, показа как Атанасов се бие в затвора дни преди да бъде помилван като "изключително болен".

А "Сега" разкри, че 110 други преписки за помилване при Йотова са на ръба на закона. А след това в регистъра беше дописан случай, крит в продължение на години.