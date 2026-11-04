„Проруски, Кремлин“ – след Радев, и успехът на Йотова шашна румънците

В края на октомври Румен Радев шашна румънците. Опита се да внуши, че Румъния получила нови атаки край бреговете си, защото посочила Русия за агресор. Медии и коментатори в северната ни съседка реагираха гневно, усъмниха се българският премиер не играе ли за Москва. Обаче последва нов шок. Изненада ги неприятно и успехът на Илияна Йотова в президентските избори. "Кремлин!?", гласят реакциите.

Румъния си има своя история, държавата никога не е била тъй силно обвързана с Москва. Затова там липсват големи симпатии към Русия. Изявления като на Радев вредят за отношението към България. Думите му са гнила ябълка в кошницата - много хора полагат къртовски труд за положителен имидж на страната ни, с години градят образ; след изявление като неговото усилията пропадат.

Иначе, както е известно, в Румъния няма колебания откъде идват атаките с дронове в Черно море.Гледайте видеото на Диян Божидаров и оператора Михаил Дечев, за да научите:

- Кой още е отправял кофти думи срещу румънците - Стоичков и...;

- На каква тема са били тези думи;

- Как румънците са прекалено наясно с българската народопсихология, без никога да са чели учебник за нея;

- Глас от място, разказващ за нови и стари настроения в Румъния спрямо България;

- Ще видите кадри от открито море с ударен от дрон кораб.