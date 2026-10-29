Адмирал Ефтимов: Контейнеровозът бе ударен от изток

Контейнеровозът CONTSHIP JET, поразен от три морски дрона в Черно море, е потънал около полунощ. Това съобщиха от Областната администрация във Варна. Информацията е потвърдена от „Трафик контрол“ и „Морска администрация“.

Дроновете, потопили контейнеровоза, са дошли от източно направление. Това каза пред БТВ началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов, който потвърди, че военните са разполагали с предварителна информация и не са изненадани от събитията.

Относно произхода на дроновете, ударили CONTSHIP JET, Ефтимов заяви категорично: „Вчерашните дронове дойдоха от морското направление, от източното направление“. Въпреки че не назова директно държава, той уточни, че военните разполагат с достатъчно информация за безпилотните апарати.

На въпрос дали атаката идва от Русия, адмиралът отказа да се ангажира с категорична позиция: „Аз не съм чул някой началник на отбраната на Румъния, на Турция, на която и да е държава, да дава категорична оценка на базата на професионалната информация, която има за произхода и принадлежността, за злонамерени действия“.

Според началника на отбраната, въоръжените сили са реагирали адекватно на заплахата. Той отхвърли критиките за липса на реакция, като подчерта, че от август месец насам България е засилила системите за ПВО, наблюдение и военновъздушните си сили (включително Су-25, L-39 и F-16).

Защо обаче дроновете не са били унищожени? Адмирал Ефтимов обясни, че България стриктно спазва международното право и може да предприема действия само в рамките на своите териториални води.

„Действаме ли извън териториални води? Не. Нямаме такива правомощия“, категоричен бе той. Освен юридическите ограничения, роля са изиграли и тежките метеорологични условия, които са възпрепятствали използването на безпилотни средства за прехват, въпреки че авиацията е била в готовност.

„Дроновете не дойдоха в териториални води, за да въздействаме“, подчерта Ефтимов, като добави, че България не е във война, а предприетите мерки са форма на нарастване на усилията за сигурност, а не ескалация.

Инцидентът стана вчера по обед, когато плавателният съд беше атакуван на около 21 морски мили югоизточно от Шабла, в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Всички 18 членове на екипажа бяха евакуирани успешно и откарани във Варна снощи. Сред тях има 14 филипинци и четирима украинци. Моряците са настанени в хотел във Варна.

Една от особеностите на атаката е, че за нея е имало предварителна информация. Около 30 минути преди първия удар френски патрулен самолет „Атлантик“ е засякъл дроновете и е предал информация на българските военноморски сили и държавните институции.

Общо три дрона са се придвижвали в района. Два от тях са се движели заедно, а третият е бил на около 20 морски мили зад тях. Скоростта им е била приблизително 26 възела.

От Военноморските сили обясниха, че времето между засичането и първия удар не е било достатъчно за реакция и унищожаване на дроновете.

Всички кораби в района обаче са били предупредени за опасността. Според областния управител на Варна именно своевременното предупреждение е помогнало на моряците да напуснат плавателния съд навреме.

Екипажът се е евакуирал около 12 минути след първия удар и преди третия удар по кораба, когато моряците вече са били извън него.

На борда са се намирали 421 контейнера. Около 20 от тях са паднали зад борда след атаката, съобщиха от Военноморските сили.

Част от товара включва горива и други опасни вещества. По първоначална информация контейнерите, останали на повърхността, вероятно не са разхерметизирани, но състоянието им трябва да бъде установено допълнително. Започва изследване на водата край нос Калиакра.

При първоначалния оглед не бяха установени видими следи от замърсяване, като бяха предвидени и лабораторни изследвания на проби от пет пункта по Черноморието.

Потъването на кораба налага допълнително изясняване на рисковете, свързани с горивото на борда и товара. Към момента няма потвърдени данни за мащаба на евентуално замърсяване вследствие на потъването.

CONTSHIP JET плава под либерийски флаг и е собственост на гръцки корабособственик. Корабът е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънското пристанище Констанца.

Вчера началникът на ВМС контраадмирал Михайлов отказа да предположи откъде е атакуван корабът.

"РУСКИ ДРОН, ЩЕ ИМ ИЗВАДИ ОЧИТЕ"

Любопитен коментар за случващото се дойде от Ивайло Мирчев (ДБ):

Току-що потъна контейнеровозът, потопен от Русия край българския бряг - 421 контейнера с опасни товари потънаха на няколко километра от Калиакра. Започва да писва вече! Излизат „държавници“, военни и обясняват: „Не знаем кой ни атакува, ама е от изток“.

Пореден дрон паднал в… — Ивайло Мирчев (@IvoMirchev) 29 октомври 2026 г.

ОПИТ ЗА ПОТАПЯНЕ НА "ХОРИВ"

"Ние вчера бяхме тръгнали за другия кораб - "Хорив", украинския, полупотъналия, който го наблюдаваме от 23 октомври. Течението го довлече в български териториални води. Създава риск, навигационна опасност. Предупредили сме съответните органи, излъчили сме съответните предупреждения, имам кораб на ВМС, който цяла нощ беше около него, за да отстраним навигационната опасност. Честно да ви кажа, мъчихме да го потопим, днес продължаваме. Здрава постройка се оказа този кораб", каза пред бТВ адмирал Емил Ефтимов.