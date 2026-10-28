България най-сетне влиза в антидрон инициативата

Въпреки изказаната съпротива и резерви от правителството на премиера Румен Радев, България се присъединява към антидрон инициативата в рамките на НАТО. Новината първо обяви военният министър Димитър Стоянов, а след това дойде и съобщение от Министерския съвет. Това се случи, докато в София бяха военните министри на Румъния и Турция, за да коментират сигурността в Черно море, а в това време пореден кораб беше ударен с дронове в близост до българските териториални води.

България беше призована да влезе в инициативата с резолюция от ЕП от миналата седмица, която много разгневи премиера. Тезата на управляващите

"Министерският съвет одобри присъединяването на България към международна инициатива за сътрудничество в разработването и въвеждането на способности за противовъздушна отбрана срещу нисколетящи въздушни заплахи", гласи съобщението на правителството. То обяснява, че е одобрен Меморандум между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция и проект на Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към него, при условията на последваща ратификация. "Сътрудничеството ще създаде условия за по-ефективно разработване и въвеждане на способности за защита от нисколетящи въздушни заплахи. То предвижда съвместен анализ на съществуващите и бъдещите технологични решения, оценка на тяхното съответствие с оперативните изисквания и актуалните заплахи, както и определяне на общ подход за последващи действия", обяснява правителството.

Часове по-рано военните министри на България, Румъния и Турция се срещнаха в София. На тристранната среща ще участваха и началниците на отбраната на трите държави. Разговорът между Димитър Стоянов, Щефан-Раду Опреа и Яшар Гюлер беше за сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството между трите държави и координацията на усилията за противодействие на заплахите в морското пространство.

Преди срещата Стоянов обясни, че поканата е била от негова страна, като целта е координиране на съвместни действия "във връзка със ситуацията в Черно море". "Аз съм убеден, че набележим конкретни мерки за сигурността в нашия регион и да реагираме адекватно на всяка една заплаха, която би се случила в нашия регион", каза той. И допълни, че ще има политически изказвания и военни предложения.

На въпрос какво ще предложи България, Стоянов отговори "засилване на координацията". "Необходимо е да има координационен механизъм между трите държави, за да можем да реагираме още по-бързо на всяка една такава ситуация по отношение на свободата на корабоплаване и сигурността в Черноморския регион. Това е в интерес и на трите страни. Едно такова бързо действие би подпомогнало вземане на правилни и адекватни решения в сложни ситуации", каза министърът.

След журналистически въпрос той посочи още, че не е коментиран "бъдещ меморандум, който да бъде отправен към Русия или когато е за друга страна". "Говорим за наши мерки, които да бъдат взети за осигуряване на свободата на корабоплаване", каза той. И отказа да влезе в конкретика, преди да бъдат обсъдени с другите две страни.