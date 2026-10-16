Военната прокуратура разследва ударен с дрон кораб в Черно море

Военно-окръжна прокуратура - София образува досъдебно производство за нападението над кораба CHELSEA 3 в Черно море, съобщи държавното обвинение.

CHELSEA 3, който плава под малтийски флаг, но се менажира от украинска компания от Одеса, беше поразен на около 17 морски мили от брега срещу Бяла във вторник. Известно е, че е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун към молдовското дунавско пристанище Джурджулещ. Шестима моряци пострадаха.

Прокуратурата се задейства дни по-късно и то не по своя инициатива, а след сигнал, подаден от фондация "Български адвокати за правата на човека" и Българския хелзинкски комитет". В сигнала се твърди, че са нарушени правилата на международното право за водене на война в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Делото се води за престъпление против обичаите и законите за водене на война - за това, че през месец октомври 2026 год. в българската изключителна икономическа зона на Черно море в нарушение на правилата на международното право за водене на война било заповядано да се извърши спрямо гражданско население убийство - екипажа на CHELSEA 3, плаващ под малтийски флаг, както и да се извърши разрушение на имущество в големи размери - посоченото плавателно средство.

Прокуратурата е възложила разследването на военните следователи.

На главния секретар на МВР е възложено да организира изпълнението на указанията на прокуратурата към МВР, като издирване на свидетели, установяване на местонахождението на CHELSEA 3 и предприемане на други действия за изясняване на случая и установяване на евентуално съпричастни лица.

В хода на разследването следва да бъдат събрани доказателства за собствеността на плавателния съд, състава на екипажа, маршрута и целта на плаването, както и превозвания товар и/или пътници, сочи още прокуратурата.

В нощта, когато беше поразен CHELSEA 3, друг плавателен съд HS DIGNITY потъна край Крапец - 17 мили източно от Шабла. Той плаваше под флага на Гвинея Бисау. HS DIGNITY е извършвал преход без товар от Алжир към Браила, Румъния. Корабът беше с 16-членен екипаж. Прокуратурата обаче не съобщава да разследва и този случай.