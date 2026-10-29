Ивайло Мирчев: България не спаси контейнеровоза

Ивайло Мирчев, съпредседател на ДБ, реагира във Фейсбук по повод действията или по-скоро бездействията на българските власти при сигнала, подаден от френски патрулен самолет за трите прииждащи от изток дрона:

"Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда? Над Черно море тече мисия за Enhanced Air Policing на НАТО, благодарение на активността на румънците. От 7 дни патрулира специализиран френски самолет за ранно засичане и с възможност за радиоелектронна борба Atlantique 2. Около 60 мин. преди 3 руски дрона Murena-300S (според Reuters) да ударят кораба французите предупреждават българските власти за посоката им на движение. Възникват 5 ключови въпроса:

1. Самолетът можел ли е да опита да заглуши и отклони дроновете, ако българските власти бяха поискали? Всичко се развива в нашата зона на отговорност. Отговор от България няма.

2. Испански F-18M Hornet (базиран в Румъния) е бил в готовност да унищожи дроновете. Имало ли е такава молба от България и ако "не" - защо?

3. По-важното - питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали?

4. Радев казва, че не знае какви са дроновете, тогава от какво са се притеснявали да ги унищожат и спасят кораба, 421 контейнера и българското Черноморие от тежко замърсяване?

5. Кой е решил, че въоръжените самолети могат да защитят търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато е под непосредствена атака? На кое конкретно правно основание? България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени 60 мин. преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг. Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването, има възможност да бъдат неутрализирани. Радев дължи обяснение на какво конкретно международноправно основание твърди, че България не е могла да пресече непосредствена атака срещу цивилен кораб извън териториалните води. Нищо от това не е направено. От Демократична България ще искаме изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военно разузнаване."