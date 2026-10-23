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Шефът на ВВС: България търси дронове над Черно море с много стари радари

Засиленото патрулиране над Черно море ще продължи колкото е необходимо, обяви генерал-майор Русев

Днес, 09:50
ген.-майор Николай Русев
БНТ
ген.-майор Николай Русев

Българските Военновъздушни сили (ВВС) използват много стари радари - над 30-годишни, за откриване на летателни апарати над Черно море. Това призна командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев пред БНТ.

Попитан дали радарите могат да откриват нисколетящи дронове и реактивни безпилотни апарати от типа „Геран“, той каза, че това зависи от височината на целта, като добави:

"Ние виждаме доста неща, за които не обявяваме, защото не е необходимо да плашим хората и не си заслужава да бъдат плашени за това нещо. Но нашата работа е да наблюдаваме въздушното пространство и, ако се наложи, да действаме. “

Генералът заяви, че съществуващите радарни системи се поддържат в добро състояние, а получаваната от тях информация се допълва от данни на съюзници и съседни държави. И потвърди известната вече информация, че България има подписан договор за придобиването на нови радари. Русев добави, че първата система трябва да бъде доставена в рамките на около 18 месеца, а се работи и по придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси.

Ген. Русев каза още, че предприетото засилено патрулиране над Черно море ще продължи колкото е необходимо. А засилените полети не били изолирана инициатива на ВВС, а част от обща организация между различните формирования на армията.

„Летят нашите самолети. Всеки самолет, всеки изтребител, всеки щурмови самолет може по различен начин да въздейства на определен обект - каза той. - Ние работим заедно, ние си взаимодействаме, така че и Сухопътните войски са включени в това нещо, и ВВС, и Специалните сили. Всеки има своя задача, всеки я изпълнява, но гоним един и същ резултат, една и съща цел. Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо. Имаме достатъчно самолети, имаме пилоти - подготвени хора. МиГ-29, F-16, Су-25, L-39 - това са самолетите, които може да са за бойно използване и да участват в охраната на въздушното пространство. И за въздействие, ако е необходимо.“

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