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България иска от ЕС €2 млрд. компенсации за атаките в Черно море

Парите да бъдат включени в следващия програмен период, предлагат евродепутати

Днес, 13:30
Евродепутатите Андрей Новаков, Емил Радев и Яцек Протас (от ляво на дясно) по време на срещата си с медиите във Варна.
БНР
Евродепутатите Андрей Новаков, Емил Радев и Яцек Протас (от ляво на дясно) по време на срещата си с медиите във Варна.

Заради войната в Украйна през следващия програмен период девет държави може да получат допълнителна финансова подкрепа от ЕС заради загубите, които търпят. Компенсацията, която България ще поиска заради атаките на търговски кораби в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море, е в размер на €2 млрд.

Това стана ясно след посещението на група евродепутати във Варна в последните дни. Сред тях бяха Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ, както и техни колеги от Германия, Австрия и Полша. Планираното финансиране за България в периода 2028-2034 г. в 22,3 млрд. евро.

"В момента текат преговори за новата финансова многогодишна финансова рамка, така че това е призивът на Европейския парламент и нашето желание - този фонд да бъде създаден. Ние настояваме за още два милиарда към България, тук имаме координирани усилия. Аз като вносител на регламента, който отговаря за регионално развитие, той - като вносител на доклада, който говори за източните региони, засегнати от войната, всички вървим в тази посока - България да получи повече пари, за да се компенсират земеделците, да се компенсират превозвачите, за да се компенсират туризма, за да се компенсират всички, които страдат от война, която не са започнали", заяви Новаков от името на нашите евродепутати.

Целта на визитата на делегацията от Европейския парламент във Варна беше да се види на място ситуацията в Черноморския регион след атаките с дронове срещу търговски кораби. Посещението е по инициатива на двамата представители на ГЕРБ, като заедно с тях в Морската столица пристигнаха евродепутатите Яцек Протас от Полша, Ангелика Винциг от Австрия и Свен Симон от Германия, предаде БТА.

"ЕК обяви специална стратегия за регионите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус, признавайки ги като зона за стратегическа намеса - коментира Протас. - Моето предложение е девет държави - от България до Финландия, да получат допълнително финансиране до 10 процента през следващия програмен период. Необходимо е увеличение на нивото на публичните инвестиции, както и на държавната помощ за предприемачите. В тези региони трябва да бъдат реализирани инвестиции с двойно предназначение, които обслужват жителите всекидневно в мирни времена и имат отбранително значение по време на война. Цяла обединена Европа трябва да застане солидарно с регионите, които страдат най-много в резултат на войната в Украйна."

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