Опозицията иронизира Радев след поредната атака с дрон

Новият удар с дронове по кораб край Калиакра предизвика парламентарната опозиция да отправи поредни обвинения в снишаване и дори ирония към управляващите.

Преди няколко дни премиерът Румен Радев излезе със странна интерпретацията на атаките в Черно море. Според неговата логика, Румъния е посочила, че Русия стои зад нападенията, и това е довело до нови атаки срещу кораби в изключителната румънска икономическа зона. Днешното нападение върху контейнеровоза край Калиакра обаче доказва, че Русия ни най-малко не се вълнува коя страна я смята за агресор и коя не.

"Въпреки че се снишихме, пак сме атакувани, а те канят Митрофанова на кафе", каза съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев на брифинг. Той припомни, че преди седмици, на Консултативния съвет по национална сигурност, ДБ са поискали България да повика руския посланик Елеонора Митрофанова, за да ѝ бъде връчена нота и Русия да поеме ангажимент подобни атаки в изключителната икономическа зона на България да няма. "На този съвет и Йотова, и Радев отказаха да направят това и сега ето го е резултатът", каза Мирчев.

Бившият премиер и настоящ депутат от "Продължаваме промяната" Николай Денков пък поиска "Радев и главнокомандващата Йотова да обяснят защо, въпреки снишаването пред агресора Путин, войната се приближава все повече до българската граница".

Кандидатът за президент Андрей Гюров пък заключи, че "за пореден път правителството не може, не знае и не успява да защити гражданите си".

"Кафето сигурно не е било достатъчно вкусно и, за съжаление, проблемите там продължават", каза на брифинг в парламента бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев, като иронизира разговора между Радев и руския посланик Елеонора Митрофанова в средата на октомври, на които посланичката лансира версията, че атаките с дронове не идват от Русия, от трета страна.

Георгиев се изказа остро за начина, по който министърът на отбраната Димитър Стоянов е съобщил за инцидента по време на съвместната пресконференция с колегите си от Румъния и Турция. Той каза, че българският министър е имал възможноста да осъди атаката и да покаже решимост, като заяви конкретни действия, но е споменал случилото се в края на изказването си. "Все едно ни съобщи новогодишната програма на военния телевизионен канал", каза Георгиев. И допълни, че, за разлика от Стоянов, министрите на Румъния и Турция са поставили акцент върху рисковете за сигурността в Черно море и необходимостта от действия.

ЗАКАНА

След ударите по корабите край Бяла и Крапец на 13 октомври и последвалия разговор между Митрофанова и Румен Радев, бившият премиер и лидер на ПП Кирил Петков постави ултиматум пред руския посланик, че при следващ подобен удар тя трябва да бъде изпратена обратно в Москва.