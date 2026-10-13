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Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец

Премиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова

13 Окт. 2026Обновена
„Челси 3“
„Челси 3“

Дронове удариха два кораба на границата на българските териториални води. 

Три дрона удариха кораб на 18 мили от Бяла тази нощ, съобщи премиерът Румен Радев. Екипаж на "Гранична полиция" е спасил екипажа - 7 украински граждани и 8 на Азербайджан. Петима от моряците са с леки наранявания. Тази сутрин към 8 часа е получен сигнал за втори ударен кораб - на 17 мили от Крапец. Корабът е потънал, спасени са четирима моряци, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността заради новите атаки.

Премиерът заяви, че му предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той обяви и че ще бъде извикан за разговор руският посланик: „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова.“ Малко след 10 часа тази сутрин, руският посланик Митрофанова пристигна в сградата на Министерски съвет и е провела разговор с премиера Румен Радев. 

Корабът "CHELSEA-3" (IMO: 9361392), който плава под малтийски флаг, но се менажира от украинска компания от Одеса, е бил поразен на около 18 морски мили от брега срещу Бяла, област Варна. Моряците на вахта разказват за три удара в три различни части на кораба. Ако ударът е бил на 18 морски мили, това означава, че той е на ръба на териториалните води на България, които достигат 12 морски мили (приблизително 22,2 км) от брега.

136-метровият кораб, който плавал без товар, е подал сигнал в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик. Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към молдовското дунавско пристанище Джурджулещ. 6 са пострадалите, предимно с леки изгаряния. Сега корабът е на котва. 

"Слава богу, пожар нямаше", съобщиха оцелелите моряци от "Челси-3":

Транспортираха моряците от ударения кораб: Руски дрон беше
Малтийският товарен кораб CHELSEA 3 е бил атакуван с три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 души от екипажа - седем украински ...
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За случая са уведомени Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главната дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана, Община Варна и дежурният в областната администрация.

Вторият кораб, който премиерът заяви, че е потънал край Крапец, е плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис "AZOV CONCORD" (IMO: 9387748), който се менажира от турска компания. Той е потънал източно от Шабла, според информация на Maritime.bg. Съдът е извършвал преход от Румъния с направление към Турция. Корабът е бил с 18-членен екипаж, предимно от Сирия и Египет.

Спасителна операция се е провела североизточно от нос Шабла, като в нея се е включил датският кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902). 

ПРЕДИСТОРИЯ

Новата атака идва след като на 6 октомври два търговски кораба бяха поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Тогава ударите бяха на близо 70 мили от българския бряг, също срещу Бяла. 

Корабът ABLE, плаващ под флага на Палау, беше повреден и обхванат от пожар, но целият му екипаж беше спасен. Двама от моряците бяха транспортирани във Варна за медицинска помощ.

Другият кораб – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна. На борда му се предполага, че са се намирали 12 моряци. Въпреки проведената спасителна операция екипажът не беше открит и на 7 октомври издирването беше прекратено.

AZOV CONCORD
AZOV CONCORD
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