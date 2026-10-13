Дронове удариха кораби край Бяла и Крапец

Дронове удариха два кораба на границата на българските териториални води.

Три дрона удариха кораб на 18 мили от Бяла тази нощ, съобщи премиерът Румен Радев. Екипаж на "Гранична полиция" е спасил екипажа - 7 украински граждани и 8 на Азербайджан. Петима от моряците са с леки наранявания. Тази сутрин към 8 часа е получен сигнал за втори ударен кораб - на 17 мили от Крапец. Корабът е потънал, спасени са четирима моряци, съобщи областният управител на Варна Марио Смърков.

Радев свика извънредно заседание на Съвета по сигурността заради новите атаки.

Премиерът заяви, че му предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той обяви и че ще бъде извикан за разговор руският посланик: „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова.“ Малко след 10 часа тази сутрин, руският посланик Митрофанова пристигна в сградата на Министерски съвет и е провела разговор с премиера Румен Радев.

Корабът "CHELSEA-3" (IMO: 9361392), който плава под малтийски флаг, но се менажира от украинска компания от Одеса, е бил поразен на около 18 морски мили от брега срещу Бяла, област Варна. Моряците на вахта разказват за три удара в три различни части на кораба. Ако ударът е бил на 18 морски мили, това означава, че той е на ръба на териториалните води на България, които достигат 12 морски мили (приблизително 22,2 км) от брега.

136-метровият кораб, който плавал без товар, е подал сигнал в 01:57 ч. от дежурен служител на Варна трафик. Съдът е извършвал преход от турското черноморско пристанище Гиресун с направление към молдовското дунавско пристанище Джурджулещ. 6 са пострадалите, предимно с леки изгаряния. Сега корабът е на котва.

"Слава богу, пожар нямаше", съобщиха оцелелите моряци от "Челси-3":

Транспортираха моряците от ударения кораб: Руски дрон беше Малтийският товарен кораб CHELSEA 3 е бил атакуван с три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 души от екипажа - седем украински ... Транспортираха моряците от ударения кораб: Руски дрон беше Малтийският товарен кораб CHELSEA 3 е бил атакуван с три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла. Всички 15 души от екипажа - седем украински ...

За случая са уведомени Областната дирекция на МВР, „Морска администрация“, Главната дирекция „Национална полиция“, Националната служба за охрана, Община Варна и дежурният в областната администрация.

Вторият кораб, който премиерът заяви, че е потънал край Крапец, е плаващият под флага на Сейнт Китс и Невис "AZOV CONCORD" (IMO: 9387748), който се менажира от турска компания. Той е потънал източно от Шабла, според информация на Maritime.bg. Съдът е извършвал преход от Румъния с направление към Турция. Корабът е бил с 18-членен екипаж, предимно от Сирия и Египет.

Спасителна операция се е провела североизточно от нос Шабла, като в нея се е включил датският кораб SKANDI ASSERTER (IMO: 9245902).

ПРЕДИСТОРИЯ

Новата атака идва след като на 6 октомври два търговски кораба бяха поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Тогава ударите бяха на близо 70 мили от българския бряг, също срещу Бяла.

Корабът ABLE, плаващ под флага на Палау, беше повреден и обхванат от пожар, но целият му екипаж беше спасен. Двама от моряците бяха транспортирани във Варна за медицинска помощ.

Другият кораб – ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, потъна. На борда му се предполага, че са се намирали 12 моряци. Въпреки проведената спасителна операция екипажът не беше открит и на 7 октомври издирването беше прекратено.