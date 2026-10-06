Руски дронове удариха кораби в наши води

Мащабна спасителна операция се провежда в акваторията на Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Около 3 часа тази нощ на 70 морски мили от Бяла, е имало координирани атаки с морски и въздушни дронове срещу търговски плавателни съдове в района, заяви премиерът Румен Радев. Това е първа атака срещу кораби в изключителната икономическа зона на България, предава Maritime.bg.

В центъра на спасителната акция се озова плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът ни е бил свидетел на атаката и е пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващи моряци.

Мишена на атаките са станали два търговски кораба. Това са корабите за генерални товари ALFA WATAN (IMO: 7510884), плаващ под флага на Того, както и плаващият под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136). Навигационните сайтове показват, че те са били атакувани в 03:07 ч. тази нощ. "Двата кораба са пътували от или към украински пристанища", съобщи старши мениджърът по селскостопанските данни в компанията Kpler Мадлен Овергард, предава Bloomberg.

ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българския бряг. Корабът е плавал от Истанбул за Сулина. Областният управител на Варна Мариус Смърков заяви, че досега не са намерени живи моряци. Открити са единствено една обърната лодка, три обърнати спасителни плота и жилетки, заяви премиерът Радев. Търсенето на моряците продължава.

На борда на моторния кораб ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау от Галац за Истанбул, е избухнал сериозен пожар вследствие на удара. Целият 18-членен екипаж - 11 турски граждани и 7 индийски граждани, е бил принуден да напусне плавателния съд и е успешно евакуиран. Всички моряци са приети на борда на българския ферибот DIOSCURIA. Корабът ABLE плава на дрейф.

Сред спасените членове на екипажа има ранени, на които е оказана първа долекарска помощ директно на борда на DIOSCURIA.

Двамата по-тежко пострадали - единият е с термична травма, 45% изгаряния, другият пострадал е капитана - с травма на главата - бяха транспортирани във Военноморската болница във Варна. Останалите 16 души са в добро състояние.

Володимир Зеленски заяви тази вечер, че дроновете са руски. Българските власти все още се въздържат да съобщят за какво точно става дума. Турска публикация от днес представя различна версия: според Haber Denizde ALFA WATAN и ABLE, описани като турски собственост, са се сблъскали при изхода на канала Сулина в Румъния, като вследствие на сблъсъка ALFA WATAN е потънал.

Vesseltracker също твърди, че "корабът „Алфа Ватан“ (IMO: 7510884), пътуващ от Истанбул към Сулина, се сблъска с кораба „Ейбъл“ при изхода от канала Сулина в Румъния. „Алфа Ватан“ потъна източно от нос Св. Атанас и град Бяла."

Важен детайл добавя най-големият Z-Телеграм канал “Рибар”. Без да се произнася дали е катастрофа или нападение на дронове, той пише: “След вчерашното потъване на товарния кораб *ROYAD MAMMADOV* източно от Румъния, рано тази сутрин българските медии съобщиха, че през нощта са били ударени още два кораба за насипни товари в югозападната част на Черно море. Прави впечатление, че и трите кораба, станали мишена през последните 24 часа, са извършвали редовни посещения на украински пристанища по река Дунав.”

Два кораба са атакувани край България pic.twitter.com/hSVMKWwUmV — Maritime.bg (@MaritimeBul) 6 октомври 2026 г.

Министър-председателят Румен Радев свика среща с институциите във връзка с инцидента в икономическата зона на България в Черно море. Това е абсолютно недопустима атака в българсакта изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право и на марското дело, заяви Радев.

Два хеликоптера от авиобаза "Крумово" пътуват към Варна, за да вземат спасители и при необходимост да се отправят навътре към морското ни пространство, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на съвещание в Министерския съвет, свикано от премиера Румен Радев по повод атаката срещу два кораба в български води. В операцията ще се включи и самолет Су-25.

ПРОТЕСТИ

Атаките срещу търговски кораби в Черно море зачестяват. Турция многократно протестира, Анкара призова Русия и Украйна да прекратят атаките срещу цивилното корабоплаване.

На 5 октомври 2026 г. турски кораб, превозващ царевица от украинското пристанище Измаил за Италия, беше поразен в Черно море, в румънската изключителна икономическа зона. Корабът ROYAD MAMMADOV впоследствие потъна. Румънските власти съобщиха за двама загинали и 11 спасени членове на екипажа. Украйна заяви, че корабът е бил ударен от два руски дрона. През август два турски граждански кораба — YAŞAR и NADEZHDA — бяха атакувани с безпилотни летателни апарати след отплаването им от Новоросийск. Турското външно министерство тогава официално заяви, че е „дълбоко обезпокоено“, и предупреди, че войната между Русия и Украйна се разпространява все повече в Черно море. Само няколко седмици по-късно, на 26–27 август, бяха атакувани турските кораби LIDER BORDO MAVİ и LIDER KOCATEPE край руското черноморско крайбрежие. След тези инциденти Турция извика украинския посланик в Анкара.

На 23–24 септември Ердоган заяви, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са „неприемливи“, независимо дали са извършени от Русия или Украйна.

Международната морска организация (IMO) още през юли предупреди за възобновяване на атаките срещу международното корабоплаване в Черно и Азовско море.

Според данни, цитирани от турската морска индустрия, от началото на войната са били атакувани 226 цивилни и търговски кораба в Черно море, като над 70% от тези атаки са станали през 2026 г.

Ивайло Мирчев, съпредседател на Да, България, коментира изявлението на премиера Радев: