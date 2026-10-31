Частна компания строи български безпилотен боен кораб

БНТ стопкадър Корабът "Протеус" ще може да развива максимална скорост 32 възела и да измине над 400 морски мили. Базовото му оборудване ще включва триизмерен радар, радар за управление на оръжията, електрооптична система и 30-милиметрова артилерийска установка.

Частна фирма във Варна започва строителство на 37-метров безпилотен надводен кораб, съобщи БНТ. Бойният плавателен съд ще разполага с оборудване и оръжия като големите фрегати. Платформата е проектирана да отговаря на съвременния начин на водене на бойни действия по вода и да носи значително ракетно въоръжение.

В зависимост от мисиите и операциите, корабът може да противодейства на въздушен, надводен или подводен противник. Проектът е на българската компания за корабостроене и кораборемонт "Делфин", която строи двата многофункционални модулни патрулни кораба за нуждите на Военноморския ни флот.

Корабът "Протеус" ще може да развива максимална скорост 32 възела и да измине над 400 морски мили. Базовото му оборудване ще включва триизмерен радар, радар за управление на оръжията, електрооптична система и 30-милиметрова артилерийска установка, която ще позволява самостоятелно да води бойни действия срещу надводен и въздушен противник за самозащита.

В задната част на кораба ще има открита палуба, която може да приема до четири стандартни 20-футови контейнера с различни боеприпаси. В зависимост от операцията, която ще изпълнява бойната машина, модулите може да се сменят в рамките на час.

"При вариант за водене на бойни действия против подводен противник съответно има буксируема антена, която се използва на кърмата, и две станции, в които се слагат два-три тръбни торпедни апарата. При водене на бойни действия против надводен противник може да носи до осем противокорабни ракети. При водене на бойни действия против въздушен противник може да му се сложат и противовъздушни ракети", обясни шефът на търговския отдел на "Делфин" Владислав Караденчев пред БНТ.

Корабът е проектиран да се управлява дистанционно от брега, а при необходимост и от екипаж. Безпилотната платформа може да изпълнява мисии и в областта на електронната война.

В автономната система за управление на кораба, която е свързана с навигацията, се използва и изкуствен интелект. Кораби от този вид може да се използват за охрана на териториалните води или на изключителната икономическа зона на България в Черно море, или за защита на търговски кораби при атаки с дронове.

"Той е напълно способен да се защитава. Включително и без екипаж да проведе разузнаване, да установи предварително дали има приближаващи дронове и съответно той самият може да реагира или да подаде информация, така че да се реагира от по-голям кораб или от брега", обясни изп. директор на компанията производител Светлин Стоянов.