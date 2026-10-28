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Зам.-кмет, свидетел срещу Коцев, пое варненската здравна каса

Христо Рафаилов е част от "Прогресивна България"

Днес, 11:10
Христо Рафаилов
FB/Hristo Rafailov
Христо Рафаилов

Любопитно държавно назначение във Варна - Христо Рафаилов, бивш заместник на Благомир Коцев и свидетел по делото за корупция срещу кмета, оглави местната здравна каса (РЗОК). Той бе забелязан през последните месеци във варненските кръгове на "Прогресивна България". По информация на "Сега" е част от живота на партията, без да е заставал публично в предните редици.

Син на някогашния депутат от НДСВ и шеф на варненската полиция Наско Рафаилов, Христо Рафаилов е финансист по образование. Около година и половина отговаряше за бюджета в екипа на Коцев. Към средата на 2025 г. излезе в дълъг болничен, уволнен бе, а през септември същата година се оказа извикан от прокуратурата, за да даде сведения срещу бившия си началник. "Свидетелят Рафаилов също потвърждава провеждането на множество срещи в заведения извън сградата на общината, каза съдията", информира тогава БНР от съдебната зала.

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