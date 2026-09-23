Варненци протестираха срещу мегастроежа до новото свлачище

Жители на варненския квартал "Аспарухово" протестираха тази вечер срещу строежа, съседен на появилото се през уикенда свлачище. Недоволството им е по принцип срещу бясното строителство в района през последните години, което прави средата нетърпима и буквално изменя релефа по южните хълмисти и гористи части на квартала. Искат и конкретния градеж да бъде спрян. На обекта има работници. Но по-вероятно е те в последните дни да укрепват огънатата от свлачището ограда на изкопа, вместо да строят, както считат хората.

Строежът продължава да е в центъра на скандала. Той е огромен, прави се жилищен комплекс. Строят се четири високи сгради, като за едната - 20-етажна, се счита, че ще бъде най-високата във Варна. В момента се спори тръба на ВиК ли се е спукала и активирала свлачището, или пък то е тръгнало и спукало тръба. Камарата на архитектите - Варна, пусна кадри от първите часове на проблема, на които се вижда огромна шуртяща вода от склона в изкопа:

Според Камарата на архитектите първоизточникът на бедата е ВиК-авария. Шефът на водното дружество Веселин Русев обаче отрича, залагайки днес в разговор с журналисти репутацията си. Според него причината за свлачището е градежът, правен без съгласуван с ВиК проект върху многото подпочвени води, които постоянно инвеститорът изпомпвал. През пролетта водното дружество след проверка издало предписания, но не били изпълнени. Разрешителното за строеж, издадено от общината, според Русев е на база "изходни данни" - базов документ за наличие на водна инфраструктура в района, но не и проект. Проектът бил изискан от ВиК първоначално, но не представен. Русев обяви, ще се сезира прокуратурата. Счита строежът за незаконен.

И днешният ден не донесе официална позиция на инвеститора. По оградата на строежа са сложени рекламни материали на голямата строителна фирма "Комфорт".

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