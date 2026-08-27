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Бурни протести спряха изгаряне на 200 000 т RDF годишно в Елин Пелин

Днес, 09:57
Момент от протеста днес.
БНТ
Момент от протеста днес.

Бурни протести успяха да попречат на проект за изграждане на инсинератор край село Равно поле, община Елин Пелин. Съоръжението предвиждаше изгаряне до 200 000 тона годишно на RDF отпадъци, с възможност да се поеме и столичен боклук. Общинското ръководство придвижваше идеята през последните месеци, но след бурно гражданско недоволство, проявено успоредно, проектът бе отхвърлен от общинския съвет. Той взе решението единодушно днес, а сесията отново бе съпроводена с протест преди началото ѝ.

Инвестиционното намерение бе на фирмата „Он Енерджи“. Тя има инсинератор в Девня. Теренът край Равно поле бе 72 декара.

Хората от общината бяха против нови екологични проблеми на района им, които и без това не са малко. Не харесаха и опцията да обслужват боклук на други общини. „Това е победа преди всичко на хората от Равно поле. Те показаха, че когато една местна общност е активна, организирана и настоява да бъде чута, институциите не могат да я пренебрегнат“, заяви столичният съветник Борис Бонев след гласуването. Според "Спаси София" проект от подобен мащаб трябва да даде ясни отговори за въздействието върху хората и околната среда, за произхода и транспорта на огромните количества RDF, за дългосрочните последици на района - а всичко това не се е случило.

 

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    Елин Пелин, община Елин Пелин, инсинератор, RDF отпадъци, RDF, протест, протести

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