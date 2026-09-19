Път пропадна след поредна голяма авария на магистрален водопровод във Варна, предава NOVA. Повредата е нанесла сериозни щети по наскоро асфалтиран участък и тротоар в близост до центъра на града. Потребители във Facebook сигнализираха за наводнени улици.

Аварията е в района между улиците "Поп Харитон" и "Беласица". Заради спукания ключов водопровод голяма част от Варна е останала без вода, съобщиха от местното ВиК дружество. Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 21:00 часа.

"Поради повреда на магистрален водопровод без вода до около 21:00 часа ще бъдат абонатите в района на "Колхозен пазар" , района на фабрика "Христо Ботев", "Погребите", "Южна промишлена зона", "Острова", кв."Аспарухово", района на хижа "Звездица", местност Зеленика", гласи съобщението от дружеството.

Това е втори подобен инцидент в града за кратък период. В края на август авария на магистрален водопровод предизвика сериозно наводнение в района на квартал "Бриз". Огромно количество вода заля улиците около Паметника на българо-съветската дружба, които за минути се превърнаха в реки.