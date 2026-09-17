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Варна приюти освободената заради столичния боклук Надежда Бобчева

Благомир Коцев я "трансферира" като зам.-кмет край морето

Днес, 16:27
Надежда Бобчева
ЕПА/БГНЕС
Надежда Бобчева

Надежда Бобчева, зам.-кмет на столицата по екологията до месец март, вече заема същата длъжност във Варна. Тя бе обявила при напускането в София, че действа по собствено решение, но неофициално се знаеше, че е освободена от Васил Терзиев заради кризата с боклука  (проблеми с обществените поръчки). Сега друг кмет от ПП - Благомир Коцев, разчита Бобчева да се справи с местните проблеми с боклука. Във Варна няма криза като софийската, но пък край контейнерите е пълно със смет; готви се и нова обществена поръчка за сметопочистване.

Общинската кариера на Бобчева почва от Силистра. Там е била и служител, и общински съветник.

С всичко това кадрилите в екипа на Коцев продължават на старта на последната година от мандата му. Вече бивши негови заместници са: Диан Иванов, Христо Рафайлов (двамата - герои от сагата с делото срещу кмета, вторият - по-неизвестен), Илия Коев, Димитър Кирчев, Павел Попов. Само при Попов, получил депутатски мандат, се мина без напрежение. При другите имаше огромни разминавания на тях с кмета или на кмета с тях. Сега Освен Бобчева, зам.-кметове са: София Колева, Снежана Апостолова, Пламен Китипов, Кирил Симеонов и Владимир Димитров.

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Ключови думи:

Надежда Бобчева, Варна, Благомир Коцев

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