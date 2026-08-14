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Прокуратурата отива на поправителен по делото срещу Благомир Коцев

В обвинителния акт трябва да пише коя е партията, за която се твърди, че е финансирана с престъпления, казва съдът

14 Авг. 2026
Благомир Коцев
Булфото
Благомир Коцев

Апелативният съд във Варна потвърди определението на долната инстанция, с което делото срещу варненския кмет Благомир Коцев се прекратява, а обвинителният акт се връща на прокуратурата, за да поправи процесуални нарушения. Това видя "Сега" в деловодните регистри.

Определението на съдиите Павлина Димитрова, Ангелина Лазарова и Георги Грънчев (докладчик) е окончателно.

Освен Коцев, подсъдими са общинските съветници и негови съпартийци (ПП) Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бившата шефка на канцеларията му Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов. 

Според обвиненията за престъпен сговор Коцев, Стефанов, Кателиев и Маринов, заедно с неустановен народен представител в 51-вото Народно събрание, се срещнали във Варна, а после и в София, и се сговорили да извършват принуда и корупционни престъпления. "Така изложеното не съдържа достатъчно конкретни факти относно времето и начина на постигане на съгласието. Посочен е общият период на твърдяното престъпление, но не е изяснено кога в неговите рамки е осъществено сговарянето, при коя от срещите е постигнато съгласието, кои лица са участвали и чрез какви конкретни действия всеки е изразил волята си за обща бъдеща престъпна дейност. Изразите, че лицата "се срещнали", "се сговорили", "била постигната уговорка" и "било постигнато разпределение на ролите", съобщават крайния извод на обвинението, но не описват фактическото поведение, чрез което е постигнато твърдяното съгласие", обясняват съдиите.

Магистратите откриват и "вътрешно хронологично несъответствие относно участието на неустановения народен представител". Това, че прокуратурата не назовава народния представител не е непременно порок, който да пречи да се формулира обвинението срещу останалите. "В конкретния случай порокът произтича от неясното и хронологично противоречиво описание на времето, начина и съдържанието на участието му в сговора", сочи съдът.

И продължава, че и целта на сговора на групата е неясно формулирана от прокуратурата. Хем се сочи, че подсъдимите целели да набавят за себе си имотна облага. От друга страна се твърди, че придобитата облага следвало да бъде носена в София и предоставяна за финансиране на бъдеща кампания на политическата партия, на която участниците симпатизирали.

За съда е проблем и че прокуратурата не казва коя е политическата партия и коя е кампанията, за която твърди, че са парите от престъпната дейност на групата. Това не са странични обстоятелства в случая. "Партията е посочена като краен получател на имотната облага, а финансирането на нейната кампания – като предназначение на средствата и съдържание на общата цел. След като прокуратурата е включила това предназначение във фактическото съдържание на специалната цел, е следвало да посочи за коя политическа партия и за коя изборна кампания се твърди, че са били предназначени средствата. Без тази конкретизация не е ясно каква цел се твърди, че всеки подсъдим е възприел и споделял при постигането на сговора, а защитата е поставена в положение да предполага в полза на кой политически субект е била насочена дейността му", казва съдът.

Неясноти са открити и в частта на обвинителния акт за принудата, която прокуратурата твърди, че е упражнена от Коцев върху бившата общинарка Биляна Якова. Проблеми има и при формулирането на обвинението за принуда срещу Ивайло Маринов.

Несъответствия има и при обвинението за подкуп, смятат съдиите и подробно описват проблема.

Така, съдът връща обвинителния акт на прокуратурата, за да бъдат формулирани ясно времето, начинът, личното участие и субективната страна на деянията. "Съдът и подсъдимите не могат да изяснят тези обстоятелства чрез тълкуване, допълване или избор между възможни фактически конструкции", пише в определението на апелативните магистрати.

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