Свети Влас пропищя от развалена частна пречиствателна станция

Бурен протест организираха днес сутринта жители от района на Свети Влас, затваряйки за около половин час пътя Варна - Бургас. Недоволството е от негодната пречиствателна станция в съседния комплекс "Елените", която обслужва и двете места. Хората искат ново съоръжение. В средата на август отходната тръба аварира, морето се напълни с фекалии, плажът бе затворен за няколко дни, всичко това се е отразило пагубно за туризма. "Преди 27 години пречиствателна станция „Елените” бива приватизирана. Предишни правителства са обещавали да предприемат мерки, а всъщност сега се стигна до една антиреклама", заяви пред Нова телевизия кметът на Свети Влас Иван Николов. Станцията най-първо е купена от РМД, после сменя собствениците.

„Когато по медиите беше съобщено, че има проблеми в района, веднага резервациите бяха отменени. Пикът на летния сезон е около 15 август, а новината излезе на 12 август. Имаме много големи загуби”, сподели и бизнесменът Стоян Неделчев.

ВиК-Бургас планира нова пречиствателна станция. Но нещата са още на етап "проект", трябват около 2 години до началото на градежа. Хората обаче организираха подписка, в която настояват до 1 ноември да бъде разписан екшън план за трайно решаване на проблема, а до месец май да се извършат нужните действия.

Като отделен факт по темата следва да се спомене, че в района през последните десетилетия се строеше бясно. Съответно трудно може да се очаква от една изградена по-рано пречиствателна станция да обслужва цялото ново население.