Църквата защити украинските свещеници в Свети Влас

Сливенският митрополит Арсений излезе с остро изявление в защита на украински православни свещеници, извършващи богослужения на територията на епархията. Позицията на Светата митрополия, приета на заседание на Епархийския съвет, е провокирана от постъпили отворени писма и недоволство в социалните мрежи, насочени срещу присъствието на украински духовници в Черноморието.

Напрежението ескалира след публикации в публичното пространство, сред които и на бившия народен представител от партия „Възраждане“ Виолета Кърпачева. В тях се изразява възмущение от провеждането на служби от украински свещеници в 160-годишния храм „Св. Атанасий Велики“ в гр. Свети Влас и храм „Св. Йоан Рилски“ в с. Кошарица. Критиците обвиняват ръководството в „тихо пренареждане на духовния живот на българската общност“ и промяна на облика на района.

Митрополит Арсений определи писмата като източник на „дълбоко учудване, болка и духовно огорчение“ и категорично заяви, че никакъв натиск или обществени внушения няма да променят решението на митрополията. „Църквата не е слугиня на страха или на временните настроения. Тя е Майка, която приема страдащите, закриля гонените и не затваря вратите си пред плачещия човек“, се казва в официалната позиция.

От Сливенската епархия внесоха важни разяснения с цел да опровергаят разпространяваните дезинформации:

Твърденията, че се служи на украински език, не отговарят на истината. Службите се извършват изцяло на традиционния църковнославянски език, по същия каноничен ред и със същите книги, използвани от БПЦ.

Свещеникът, обслужващ визираните храмове, е каноничен православен клирик, официално отпуснат от Киевския митрополит Онуфрий и приет в Сливенската епархия с благословението на Светия Синод на БПЦ.

За избягване на спекулации, Епархийският съвет е възложил на протосингела архимандрит Димитрий и на духовния надзорник архимандрит Стефан да осъществяват постоянен контрол над богослужебния ред и дисциплината.

В изявлението си митрополитът припомни, че украинските бежанци бягат от ужаса на войната и разрушените си домове и имат жизнена нужда от духовна грижа. Той даде за пример факта, че с негово благословение в епархията служи и руски свещеник, което доказва, че Православната църква е съборна и не дели вярващите по национален признак.

Владиката призова за смирение и предупреди, че обществените коментари трябва да се основават на проверени факти, а не на популизъм, който сее раздор сред миряните.