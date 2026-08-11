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Затварят плаж в Свети Влас заради фекалии

11 Авг. 2026
Опасности дебнат понякога туристите по Българското Черноморие.
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Опасности дебнат понякога туристите по Българското Черноморие.

Плаж "Изток" в Свети Влас ще бъде затворен утре, 12 август, съобщи Областната администрация в Бургас, цитирана от БТА. На място за проверка ще пристигнат представители на РЗИ и "Басейнова дирекция". Затварянето е временно.

Преди 3 дни стана ясно, че фекалии са залели морската вода на плаж "Централен". Проблемът е в бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпена станция "Свети Влас". Помпите на съоръжението аварирали. РИОСВ обяви, че съставя акт на ВиК - Бургас. Проверката на екоинстекторите бе установила непречистени води, като в района на заустването водата е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване.

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Ключови думи:

Свети Влас, плаж, замърсяване

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