Затварят плаж в Свети Влас заради фекалии

Плаж "Изток" в Свети Влас ще бъде затворен утре, 12 август, съобщи Областната администрация в Бургас, цитирана от БТА. На място за проверка ще пристигнат представители на РЗИ и "Басейнова дирекция". Затварянето е временно.

Преди 3 дни стана ясно, че фекалии са залели морската вода на плаж "Централен". Проблемът е в бетонов колектор, който представлява авариен преливник на канално-помпена станция "Свети Влас". Помпите на съоръжението аварирали. РИОСВ обяви, че съставя акт на ВиК - Бургас. Проверката на екоинстекторите бе установила непречистени води, като в района на заустването водата е била мътна, с жълто-кафяво оцветяване.