Варненски студенти създадоха приложение за сигнали от морето и крайбрежието

Всеки гражданин за секунди може да подаде сигнал за нещо, което му се е сторило необичайно

Днес, 09:59
БГНЕС

Приложение, събиращо сигнали от граждани за проблеми, различни ситуации или обстановката в морето и по крайбрежието, създадоха преподаватели и студенти от Техническия университет във Варна, предава Би Ти Ви.

То се нарича I see sea - или преведено на български "Аз виждам море".

Чрез приложението всеки гражданин за секунди може да подаде сигнал за нещо, което е забелязал и му се е сторило необичайно, интересно или проблемно.

"Имаме пет вида доклади – струпване на медузи, метеорологични условия, екстремни условия, замърсявания и подразделения "други", обяснява Стелиана Калева, студент в Технически университет във Варна.

Информацията веднага става видима за всеки потребител на приложението. А насоките, в които може да е полезна, са различни.

"Защитата на морето, защитата на природата. Във Варна сме, морски град сме. Постоянно има замърсяване - дали мазут, дали пластмаси", казва Жора Нерсисян, студент в Технически университет-Варна.

"Това би могло да помогне на гражданите когато избират къде да плажуват или тези граждани, които се организират в групи и почистват морето и плажа", обнадежден е проф. Тодор Ганчев, преподавател в университета.

Дали приложението ще бъде успешно зависи от активността на гражданите. Колкото повече сигнали подават те, толкова по-полезна ще е информацията.

"Това е приложение, което дава сила на гражданите да трансформират света около себе си", казва още проф. Ганчев.

Приложението е част от голям проект, наречен "Илиада". В рамките на него е направен цифров двойник на Варненския залив, за две приложения - "система за сляпа навигация" за капитаните на кораби, влизащи в порта, както и "система за управление на риска" за диспечерите на морския трафик.

