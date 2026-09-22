Какво, ако не строеж до морето, може да събере партийни врагове?

Архитект, областен лидер на ГЕРБ днес, проектира жилищен комплекс. Зам.-кмет от "Да, България" одобрява Подробния устройствен план. Разрешителното за строеж разписва главният общински архитект, по време когато със зам.-кмета е част от администрацията на ПП-ДБ. Всичко това касае Варна, квартал "Аспарухово" - по-специално строеж, разположен под образувалото се тия дни свлачище. Земните маси са огънали оградата на изкопа на градежа.

Строежът е голям. Наливат се основите на няколко високи сгради, едната - на 20 етажа. Липсва официално произнасяне той ли е причинил свлачището. ВиК твърдят, че проектът не е бил съгласуван с тях, обаче има и версия, че прикривана от водното дружество авария е раздвижила земята.

Така или иначе бедствието разкри връзки и преплетки по намиращия се близо до морето строеж. Темата повдига въпроси. Гледайте видеото на Диян Божидаров, за да научите:

- Подробностите кой как е придвижвал строителния проект;

- Как, подобно на "Баба Алино", е предупреждавано за рискове преди доста време;

- Информация за самия терен на строежа - някога училищен двор на закрито училище;

Ще видите зрелищни кадри. И вероятно, ще се запитате, дали един толкова застрояван квартал днес, не се нуждае от бастисани някога училище и училищен двор?