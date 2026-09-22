Евакуираха осем души заради свлачището в "Аспарухово"

Осем души от две семейства са били евакуирани заради активизиралото се свлачище във варненския квартал „Аспарухово“. Евакуираните са обитавали най-близките до засегнатия терен къщи. Хората са настанени в къща извън засегнатия район. В имотите в непосредствена близост до свлачището са спрени водата и електрозахранването, като ток е оставен за работата на помпите за изпомпване на подпочвените води и за уличното осветление, което позволява да се следят процесите през нощта.

Засега не се налага извеждането на други хора.

Втори ден е в сила частично бедствено положение във варненския квартал „Аспарухово“. „Вчера следобед беше обявено частично бедствено положение на част от територията в „Аспарухово“ – там, където свлачищните процеси са в ход, около строителството на сградата, която в момента се строи там. Причината беше, че земните маси продължават да работят и свличането може да продължи. Затова, за да обезопасим хората и да сме сигурни за тяхното здраве, решихме да обявим това частично бедствено положение“, заяви кметът на Варна Благомир Коцев. Според кметът, още не може да се каже категорично дали причината за свлачището е строежа на няколко сгради под него или ВиК авария.

Рано сутринта е направен сондаж и са взети проби за почвен анализ. Очаква се резултатите от експертизата да бъдат готови до два дни. Те трябва да покажат какво е предизвикало свличането на изкопа и пътя до него.