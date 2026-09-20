Районен кмет допуска новото варненско свлачище да е заради строеж

Появилото се през уикенда голямо варненско свлачище в квартал "Аспарухово" може да е причинено от строежа в съседство. Тази хипотеза лансира районният кмет Ивайло Маринов днес сутринта пред журналисти. Версията не е потвърдена официално от общината. Но пък общинският кмет Благомир Коцев вчера съобщи на фейсбук страницата си, че от инвеститора се изисква "спешно да обезопаси свлечения път и да възстанови улицата в оригиналния й вид". "Шлицовите стени на строителния обект поддават под натиска на земната маса", написа още той. Шефът на ВиК - Варна Веселин Русев добави по темата пред медиите тази сутрин, че на ската има доста подземни води, като с дружеството проект за строежа не е съгласуван - но предположи, че дейностите са разрешени от община Варна. Русев отрече по-ранните информации, че е имало ВиК-авария. "Разрешителното за строежа е издадено от главния архитект на община Варна", информира още районният кмет Маринов.

Строежът е точно под свлачището. Той е голям, прави се жилищен комплекс - четири сгради, височината е между 14 и 20 етажа. Зам.-кметът на Варна Владимир Димитров каза, че не са верни информациите за 30-метров строителен изкоп - бил към 7 метра. В 9 часа тази сутрин започна съвещание в общината заради свлачището.

Информацията по случая от вчера:

Голямо свлачище се активира в район "Аспарухово" във Варна, в непосредствена близост до строителен обект и голям хранителен магазин, предава БНТ.

Тази вечер на място имаше представители на всички институции в града, които направиха първоначален оглед.

По думите на кмета на Варна Благомир Коцев в понеделник сутринта администрацията и експертите започват работа по изясняване причините за свлачището и набелязване мерки за укрепването му.

Районът е обезопасен и отцепен.

"Току що приключи срещата с почти всички институции, тук бяха и ВиК, пожарна безопасност, всички експерти на общината, районното кметство. Трудно е да дам крайно становище за причината, това може да е и строителният обект, би могло да бъде и свличане на земни маси от ската срещу обекта, би могло да бъда и ВиК авария. Това тепърва ще се оценява и преценява утре, но каквито и да са причините, трябва да се вземат спешни мерки, за да бъде обезопасен районът и да се възстанови пътят.", обяви късно вечерта кметът на Варна Благомир Коцев.

Пътен участък в район "Аспарухово" във Варна е пропаднал вследствие свлачищен процес, дълбочината е 3 метра, а дължината - 60., съобщава и БНР. Районът е отцепен с бариери.

Няма опасност за вилите в близост нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването.

"Затваряме за движение на хора и автомобили пропадналия участък от ул. “Вилите” в кв. Аспарухово. Наредено е на общинска полиция той да бъде охраняван, докато не започнат спешни дейности по укрепването му още утре сутринта", обявиха от община Варна.