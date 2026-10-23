Софийската градска прокуратура призна, че по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев не може да докаже нито частта, че престъпният сговор, за който е обвинен Коцев, е извършен на територията на София, нито в него да е участвал депутат от 51-вото Народно събрание. Въпросният митичен депутат така и не беше назован от прокуратурата за цялото време, откакто го приши към делото.

"Сега" се запозна с постановлението на прокурорите Първолета Станчева и Ахмед Кокоев, с което частично се прекратява наказателното производство само за тези два детайла. Досега те бяха много ключови за обвинението, защото именно, като се позоваваше на тях, прокуратурата държеше разследването срещу Коцев да се води в София, където да се гледа и съдебният процес.

От самото начало защитата настояваше, че тези твърдения са несъстоятелни. Адвокатът на Коцев Ина Лулчева коментира пред "Сега", че прокуратурата е злоупотребила с властта си, за да обоснове подсъдност в София.

Всъщност, в обвинението, което беше повдигнато на Коцев първоначално, през юли 2025 г., не се говореше нито за София, нито за неизвестен депутат. Депутатът беше добавен "на коляно" точно преди да бъде разгледано първото искане на прокуратурата за постоянен арест на Коцев. По този начин държавното обвинение си издейства по мерките за неотклонение да се произнесе Софийският градски съд. По-късно, през октомври 2025 г. беше добавена и София.

В крайна сметка обвинителният акт срещу Коцев се разглежда от съда във Варна, защото върховният съд постанови това заради всички участници в процеса, които са от там.

Но дотук две инстанции решиха, че в обвинителния акт има неясноти и пропуски, които прокуратурата трябва да отстрани.

Освен Коцев, подсъдими са общинските съветници и негови съпартийци (ПП) Николай Стефанов и Йордан Кателиев, бившата шефка на канцеларията му Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов.

Според обвиненията за престъпен сговор Коцев, Стефанов, Кателиев и Маринов, заедно с неустановен народен представител в 51-вото Народно събрание, се срещнали във Варна, а после и в София, и се сговорили да извършват принуда и корупционни престъпления. "Така изложеното не съдържа достатъчно конкретни факти (...). Изразите, че лицата "се срещнали", "се сговорили", "била постигната уговорка" и "било постигнато разпределение на ролите", съобщават крайния извод на обвинението, но не описват фактическото поведение, чрез което е постигнато твърдяното съгласие", обясниха съдиите, когато върнаха делото.

Магистратите откриха и "вътрешно хронологично несъответствие относно участието на неустановения народен представител".

И продължава, че и целта на сговора на групата е неясно формулирана от прокуратурата. Хем се сочи, че подсъдимите целели да набавят за себе си имотна облага. От друга страна се твърди, че придобитата облага следвало да бъде носена в София и предоставяна за финансиране на бъдеща кампания на политическата партия, на която участниците симпатизирали.

За съда е проблем и че прокуратурата не казва коя е политическата партия и коя е кампанията, за която твърди, че са парите от престъпната дейност на групата.

С тези и още куп други забележки Апелативният съд във Варна върна делото на прокуратурата. Която сега явно го поправя, за да го внесе отново.