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Централна гара в София затваря почти изцяло до март

Само осем бързи влака и регионални дестинации ще се обслужват от гарата

Днес, 14:00
Всички перони от 1-ви до 11-и се затварят за реконструкция.
Булфото
Всички перони от 1-ви до 11-и се затварят за реконструкция.

Централна гара в София затваря почти изцяло до март 2027 г. Движението по коловози от 1-ви до 11-и включително ще бъде преустановено от полунощ на 2 ноември до полунощ на 18 март 2027 г. Само няколко направления ще продължат да се обслужват оттук през глухи коловози. Коловози 2-ри глух, 4-ти глух и 6-и глух ще обслужват направлението София – Петрич. 6-и глух коловоз ще обслужва и направленията София – Банкя и София – Драгоман, 12-и коловоз – направлението София – Пловдив, а 13-и коловоз – направлението София – Мездра.

Без прекачване на пътниците от Централна гара София ще заминават и пристигат следните влакове: 3621 София – Бургас, 493 София – Капъкуле, 8657 София – Варна, 8627 София – Бургас, 8626 Бургас – София, 8656 Варна – София, 1620 Пловдив – София и 8612 Бургас – София.

За останалите влакове, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара София, е осигурен трансфер с влак до и от гарите Подуяне пътническа и Искър, откъдето влаковете ще продължават или ще завършват маршрутите си. По подобен начин, но през "София Север", е организирано от доста време движението към Варна.

Пълна информация и подробен график на засегнатите влакове е публикуван в електронния пътеводител на https://razpisanie.bdz.bg/bg.

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